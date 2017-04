Maribel Guardia celebrará el nacimiento de su nieto y su cumpleaños

A tan sólo unas semanas del nacimiento de su primer nieto, Maribel Guardia habló de lo emocionante que fue poder ver al bebé de su hijo Julián en el vientre de su madre, gracias a los avances tecnológicos.

"La verdad es que cada vez que veo los videos, son impresionantes, porque son como si metiera la cámara allá adentro y ves al bebé tal cual, sus ojitos, su boquita, como se mueve, es muy mágico", dijo en entrevista con Televisa Espectáculos.

Un acontecimiento que espera con ansias, así como el inicio de una gira y el festejo de su cumpleaños, que celebrará el próximo 29 de mayo. "Sí, al fin, al fin voy a cumplir los 58 años que me han achacado durante este año", respondió sonriente y en tono de broma.



Sobre la polémica que ha perseguido a sus seres queridos y entre las que se encuentran las declaraciones que diera la cantante Graciela Beltrán, asegurando había sido acosada por Joan Sebastian cuando tenía 16 años; Maribel Guardia prefiere responder de manera prudente y recordar lo que ella vivió con el cantante.

"Yo me acuerdo que a mí ella me hablaba para pedirle canciones a la casa, pero no sé, pregúntale a ella", agregando que "estando con Joan en mi época, se le metían debajo de la cama, se le metían en el baño, en serio niñas preciosas, o sea que definitivamente yo sé que eso no es cierto. Y lo que más tristeza me da de todo esto es ver qué duro es ser artista que aún después de muerto te sigan atacando".



Y finalmente dejar en claro que no tiene nada qué decir al respecto de las fotografías que han circulado, donde aparentemente su hijo Julián sale con otras mujeres que no son la madre de su hijo.

