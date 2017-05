Jorge Ramos dijo que tiene algo que envidiarle a Francisca Lachapel

Después de haber comenzado una charla en donde hablaron de inmigración y política; Francisca Lachapel continúo esa conversación que tanto le emocionó con Jorge Ramos, hablando de cuestiones más personales como sus creencias religiosas, su vida familiar y sus gustos.

Una plática en donde el periodista mexicano aclaró que más que ateo se considera agnóstico, es decir una persona "que no sabe si Dios existe", agregando que aunque cree en la bondad y en la humanidad, "no tengo la certeza de que si me muero la vida continúa después. Yo quisiera tener la certeza de que todo viene de un plan divino y que hay alguien que está dirigiendo nuestro destino, esa certeza tan preciosa y maravillosa que tú tienes, esa fe, porque no hay otra forma de decirlo, yo no la tengo".



Al respecto de una foto que compartió en sus redes sociales durante un encuentro que tuvo con el Papa Francisco en su visita al Vaticano en diciembre pasado, Jorge Ramos recordó las breves palabras que pudo dirigirle en esa ocasión y en las que le pidió "no se olvide por favor de los inmigrantes a los que quiere deportar Trump".



My 10 seconds with Pope Francis at the Vatican. "Don't forget about the immigrants that Trump wants to deport", I asked him. The meeting was part of the Fortune + Time Global Forum. Mis 10 segundos con el Papa Francisco en el Vaticano. "No se olvide de los inmigrantes que quiere deportar Trump", le pedí. El encuentro fue parte del Foro Global de Fortune + Time Una publicación compartida de Jorge Ramos (@jorgeramosnews) el 3 de Dic de 2016 a la(s) 9:01 PST

Dedicándole unas bellas palabras a la presentadora de Despierta América, al asegurar que "la verdad que admiro tu fe y envidio tu fe. Nada me haría más feliz que hoy irme a mi casa y tener fe, eso sería precioso".

Con respecto a su vida personal, Jorge Ramos confesó ser una persona tímida, que le gusta jugar futbol, que le gustaría pasar más tiempo con su familia, y que es un hombre romántico más no celoso con su pareja Chiquinquirá Delgado, ya que "tengo tanta libertad que no podría pedirle algo distinto que eso".

MIRA LA RESPUESTA DE JORGE RAMOS CUANDO FRANCISCA LACHAPEL LE PREGUNTÓ LO QUE LE ENAMORÓ DE CHIQUI DELGADO:



Jorge Ramos nos contó un poco acerca de su relación con Chiqui Delgado Univision 0 Compartir

Para finalmente, tras esquivar una que otra pregunta y confesar que no le gusta bailar, revelar cómo le gustaría algún día ser recordado. "Hay un amigo que me dijo algo muy chistoso, creo que su tía me dijo: 'ese Ramos es un preguntón', creo que así estaría bien".



