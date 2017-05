"He aprendido a vivir con el dolor, sin sufrir": Jacqueline Bracamontes sobre la muerte de su hijo

La actriz, conductora y ahora escritora habló de los motivos por los que no regresa a la actuación y confesó lo difícil que fue plasmar en su libro pasajes como la muerte de su hijo.

La razón de Jacqueline Bracamontes para no volver a hacer novelas

Durante una firma de autógrafos con motivo del lanzamiento de su libro 'La pasarela de mi vida'; Jacqueline Bracamontes confesó que aunque no quiere dejar la actuación del todo, no está dispuesta a sacrificar el tiempo que le dedica a sus hijas, Carolina, Jacky y Renata, por estar "encerrada" en un foro de grabación durante una larga temporada.

"Si quiero seguir actuando. A lo mejor lo que no puedo es una telenovela y estar encerrada en un foro durante un año, porque no quiero abandonar a mis hijas, ellas son mi prioridad", dijo en entrevista con Televisa Espectáculos.

Y es que la actriz está convencida de que ser madre es el mejor papel de su vida, y disfruta cada momento que pasa con su familia: "No me quiero peder nada, mi Renata acaba de caminar y estuve yo presente ahí, fue un momento increíble. Hasta me tocó grabarla".

Sobre su debut como escritora, Jacky Bracamontes contó que es un proyecto que le dedica a sus hijas, aunque en cierto modo también le sirvió como terapia, ya que no fue fácil plasmar en un papel ciertos pasajes de su vida, como el terrible momento que vivió con la muerte de su bebé, que dice aún no ha superado.

"Me costó mucho trabajo, sobre todo la parte de mi bebé. Redactarla y poner en palabras lo que viví en ese momento porque fue algo muy mío, de Martín mi esposo... Fue desgarrador definitivamente, ya entendí que no se supera nunca, pero se aprende a vivir con el dolor, sin sufrir".



Para finalmente asegurar, que cada uno de sus pasos los da "con la ilusión de ser la mejor mamá, de educarlas como niñas de bien, unas mujeres fuertes, mujeres entronas, que luchen por lo que quieren y además trabajadoras, porque están viendo a una mamá trabajar, y pues van a decir el día de mañana también nosotras".



