Francisca Lachapel confiesa que sufrió acoso porque de niña tenía sobrepeso

La vida no siempre fue fácil para Francisca Lachapel, la copresentadora de Despierta América. Mucho años antes de ser Nuestra Belleza Latina 2015, Francisca sufría de sobrepeso, lo que causó que algunos de sus compañeros en la escuela le hicieran bullying.

Durante su infancia, Francisca estudió en escuelas públicas en República Dominicana. En séptimo grado, la presentadora de 27 años ganó una beca para estudiar en un colegio privado a través de un concurso de literatura.

"Aunque estaba gordita no me importaba, porque era la gordita más feliz del mundo", dijo en un detrás de cámaras de Despierta América sobre una foto en la que sale, con sobrepeso, con una de sus amigas de la infancia. "Fue una etapa muy bonita de mi vida. Sí, recuerdo que me hicieron bullying en algún momento, como a casi todos los niños, por el peso".



Para Francisca, su madre fue clave para superar las burlas de sus compañeros. "Pude manejarlo muy bien porque mi mamá estuvo ahí conmigo para decirme cómo hacerlo", dijo. "De esa foto en especial, lo único que recuerdo es pura felicidad".

Francisca cuenta que tuvo sobrepeso hasta los 14 o 15 años. "Luego fui bajando un poco, poniéndome normal, para llamarlo de alguna manera, hasta que en el concurso [Nuestra] Belleza Latina logré estar fit, fit, fit y tener un cuerpo como el que se vio en la competencia", dijo.

