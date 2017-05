Feliz cumpleaños: Michelle, la pequeña hija de Alan Tacher, ya tiene 2 años

Este lunes 29 de mayo, Alan Tacher y su esposa Cristina Bernal se encuentran celebrando el cumpleaños de su pequeña hija Michelle, quien ya tiene 2 años.

Un acontecimiento que llena de dicha al conductor de Despierta América, ya que Michelle llegó para alegrar aún más sus días y complementar su hermosa familia, pues también es el orgulloso padre de Hannah, Nicole y Alex.



Felicidadessssss hijita hermosa!! Te amoooo!!! Feliz cumpleaños número 2!!! @cristybernal #feliz #mehacesfeliz😍 #estoyenamorado #felizcumpleprincesa Una publicación compartida de Alan Tacher (@alantacher) el 29 de May de 2017 a la(s) 5:55 PDT

En más de una ocasión Alan Tacher ha declarado que la llegada de Michelle fue como recibir una inyección de energía e incluso ha bromeado con la posibilidad de darle un hermanito, ya que como bien dicen no hay quinto malo.

"Siempre quise tener una familia, la verdad que sí. Me gustan los niños, me encantan los niños, además siempre lo he dicho donde comen cuatro, pueden comer ahora cinco".



Michelle nació el 29 de enero de 2015 y es la primera hija de Alan Tacher con su esposa Cristina Bernal. Tacher tiene tres hijos más (Hanna, Nicole y Alex) de su matrimonio anterior. Michelle nació pesando 8 libras. "Tiene el cabellito negro, creo que se parece más a Cristy", confesó Tacher en Despierta América. El 20 de junio, Alan y Cristy nos abrieron las puertas de su casa para la primera aparición de Michelle en televisión. En julio de 2015, Michelle visitó el set de Despierta América para conocer a Elmo y a sus nuevos amigos, Giulietta (hija de Ana Patricia) y Bruce (primogénito de Satcha). El primer disfraz de Halloween de Michelle, una tierna calabaza. Para celebrar el primer año de Michelle, el set de despierta América se vistió de color rosado y globos de Minnie. Entre los invitados a la fiesta de cumpleaños de Michelle no podía falta Giulietta, la pequeña de Ana Patricia. Michelle visitó por primera vez el zoológico y quedó fascinada con el mundo animal. Michelle conoció a un pequeño perezoso, uno de los habitantes más recientes del Busch Gardens Tampa. El pasado 5 de mayo, Michelle visitó nuevamente el set de Despierta América para acompañar el festejo de cumpleaños de Giulietta, hija de Ana Patricia.

En mayo del 2016, Alan Tacher y su esposa celebraron en el programa la fiesta del primer año de su pequeña Michelle, acompañados del padre del conductor y de su hermano Mark Tacher, que llegaron para acompañar a la más pequeña de la casa. Una fiesta que resultó muy divertida y en la cual Michelle Tacher se divirtió con todos su amiguitos y una que otra colada.



Detrás de cámaras: La fiesta inolvidable de Baby Michelle Tacher Univision 0 Compartir

Este año en Despierta América también nos unimos al festejo y le deseamos una vida llena de diversión, salud y amor para la festejada.



