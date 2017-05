En exclusiva: el video que Joan Sebastian no quería revelar hasta después de su muerte

'No la voy a engañar' es, de acuerdo al productor del material, el video más sincero en la carrera del 'Rey del Jaripeo', un proyecto que el intérprete mantuvo oculto incluso de su familia.

En confidencia, con la confiaza que se tiene al miembro de una familia, Joan Sebastian pidió al director y productor Fabián Rincón que dirigiera el video de ‘No la voy a engañar’ que se estrenó este viernes en exclusiva de ‘Despierta América’.

El ‘Rey del Jaripeo’ dejó instrucciones precisas para este proyecto: quería que fuera en blanco y negro, que no tuviera ningún tipo de efectos y que, sin importar el tiempo que llevara hacerlo, fuera el "más sincero posible de su carrera”, contó Rincón a Univision Entretenimiento.

Con esta tarea en mente, una cámara y un equipo portátil de luces Rincón filmó a Joan Sebastian entre Medellín y Bogotá (Colombia), Teacalco (Guerrero, México), Cuernavaca y Ciudad de México, en un lapso de cinco años, entre 2010 y 2015.



Joan Sebastian, una vida llena de éxitos José Manuel Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastian, nació el 8 de abril de 1951. Era originario de un pueblito ubicado en Juliantla, municipio de Taxco de Alarcón en el estado de Guerrero, México. A lo largo de su trayectoria el también conocido como "El Rey del Jaripeo" fue acreedor a diversos reconocimientos. Entre estos galardones destacan cinco Premios Grammy, así como siete Grammy Latino, convirtiéndolo hasta 2015 como el mexicano con más Grammys americanos en su haber. De acuerdo con el propio Joan Sebastian, de pequeño era admirador de The Beatles. Sus años de juventud los vivió internado en una institución religiosa y estuvo a un paso de seguir una vida sacerdotal. El destino le tenía preparado otro camino al también conocido como "El Poeta del Pueblo", debido a que decidió dedicarse a la música desde los 17 años. Fue gracias a la actriz Angélica María que el medio del espectáculo le abrió sus puertas. Pero el éxito no llegó fácil, su lucha por llegar a la cima fue ardua y difícil. Su primer disco salió a la venta bajo el nombre de "Sueño y lucha". Surgieron sus primeros éxitos como "Camino del amor" y "Sembrador de amor". Hasta entonces había lanzado siete sencillos y sólo un LP. Hacia la década de los 70's, José Manuel Figueroa decidió cambiar su nombre por Joan Sebastian. "El Rey del Jaripeo" adoptó el nombre artístico de Joan debido a la admiración que sentía por el músico y poeta de origen español, Joan Manuel Serrat. El nombre de Sebastian lo eligió para hacer referencia al lugar donde pasó gran parte de su infancia llamado Los Llanos de San Sebastián, donde se dedicó al cultivo de la tierra. Ya con el nombre artístico de Joan Sebastian lanzó el sencillo "El camino del amor", single que se escuchó en gran parte del continente Americano. La grabación hecha en México cambiaría su vida, debido a que este LP le daría un significativo impulso a su carrera musical. Poco a poco su inspiración y talento conquistó el corazón del público con éxitos como "El camino del amor" y "Sembrador de amor". Con el paso de los años y disco tras disco, Joan logró consolidarse y convertirse en tremenda figura musical, así como un referente en la cultura de la música regional mexicana. Canciones como "Juliantla" y "25 rosas" le abrieron un gran camino en la escena musical. Durante la década de los 80's, Joan se consolidó como uno de los cantautores más importantes. En 1996 participó en la telenovela mexicana "Tú y yo" al lado de Maribel Guardia. Además, "El Rey del Jaripeo" estuvo a cargo de la banda musical de este proyecto. En 2001 Joan Sebastian se hizo acreedor a dos Premio Lo Nuestro en las categorías de Mejor Intérprete de Música Grupera y Mejor Álbum de Música Regional Mexicana por "Secreto de amor". Para 2002 el también conocido como "El Poeta del Pueblo" lanzó el disco "Lo dijo el corazón", con el que ganó sus primeros Premios Grammy. En 2002 y 2003 Joan Sebastian también fue galardonado con el Premio ASCAP (Sociedad de Compositores de Estados Unidos) como compositor del año. "El Poeta del Pueblo" produjo en 2007 un disco de música ranchera para Vicente Fernández, el cual incluía canciones inéditas de Joan Sebastian y fue lanzado bajo el nombre "Para siempre". Fue también en 2007 que Joan lanzó un nuevo disco de banda denominado "No es de madera", el cual incluyó el single "Amor sin maquillaje", que acompañó a la telenovela del mismo nombre, y en la que compartió escena con Lucía Méndez. A lo largo de su trayectoria, Joan lanzó alrededor de 37 álbums y sus composiciones han estado en voz de artistas como Pepe Aguilar, Vicente Fernández, Lucero, Alicia Villarreal, Graciela Beltrán, Diego Verdaguer, entre otros. Fue el autor de grandes temas y duetos. Su canción "Maracas" al lado de Alberto Vázquez ha sido cantada por chicos y grandes. Joan Sebastian también interpretó el tema "Rumores" junto a la cantante Lisa López. Además, Joan Sebastian también compartió escenario con grandes personalidades como Alejandro Fernández y Marco Antonio Solís. Sin duda, las presentaciones de Joan Sebastian se volvieron un inigualable show. Desafortunadamente, "El Huracán del Sur" no se salvó de sufrir accidentes, pero su amor por los caballos lo sacaron adelante de cada problema en los ruedos. Fue así como "El Rey del Jaripeo" deleitó a todos sus seguidores durante varias décadas. A Joan Sebastian le fue diagnosticado cáncer en los huesos en 1998, enfermedad contra la que nunca dejó de luchar. Joan Sebastian fallecería el 13 de julio de 2015 a la edad de 64 años. Sin duda, "El Poeta del Pueblo" dejó un legado importantísimo en la escena musical de habla hispana.

"Me pidió que me subiera a su avión y lo grabara en momentos que sintiera adecuados” detalló Rincón sobre una temporada en la que fue testigo de acontecimientos que marcaron la vida del 'poeta del pueblo', como la muerte de su hijo Sebastián Figueroa.

"[Joan] llevaba lentes en la toma de guitarra porque estaba llorando, extrañaba a Sebastián" recuerda el productor.

Fabián, quién ha trabajado con artistas como Vicente Fernández y Miguel Bosé, usó elementos que eran considerados un sello del intérprete: “los caballos españoles pura sangre, la guitarra —un instrumento diseñado por el propio Joan Sebastian—, su voz".

“Me pidió que lo estrenara cuando él ya no estuviera, nadie lo había visto, la familia no lo conocía ni tenía copia del video.” contó Rincón, “me lo pidió a mi porque me conoce desde que nací, la relación era familiar” concluyó.



