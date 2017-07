"El día más feliz de mi vida": Arantxa Loizaga se casó solo con su hermana de testigo

Este lunes en Despierta América, la periodista Arantxa Loizaga reveló que había contraído matrimonio por el civil con su novio Adam, después de 5 años de relación. Una noticia que quiso compartir con sus compañeros del programa y con todos los televidentes, confesando por qué tenía tan bien guardado el secreto de la boda que se celebró el pasado jueves 6 de julio.

"Básicamente lo decidimos en un par de semanas, fuimos el lunes a pedir la licencia, nos dijeron que no nos podíamos casar hasta dentro de tres días si no habíamos tomado un curso prematrimonial, pero él está en San Antonio y yo estoy aquí. Tenemos 5 años juntos y entonces él ya había hecho todos los planes para irnos a los Cayos, y entonces dijimos qué vamos a hacer si no nos podemos casar el miércoles, pues nos casamos al día siguiente. Fuimos a buscar una corte, estaba mi hermana, estaba yo y obviamente estaba el susodicho".



publicidad

Una relación que dijo han logrado mantener pese a la distancia, gracias al gran amor y la confianza que existe entre ellos, pues Arantxa Loizaga contó que debido a sus trabajos han estado mucho tiempo separados.

"Él está en la marina desde hace ya 20 años, 21 ya el próximo año que se retira, y finalmente podremos estar juntos. Llevamos tres años desde que llegue a Miami viéndonos una vez cada dos meses", dijo y agregó: "es amor del bueno porque si hemos podido sobrevivir estos tres años separados, 5 años de relación bajo estas circunstancias, yo creo que cualquier cosa es posible".

Además, en sus redes sociales, Arantxa Loizaga compartió la fotografía donde presume a su ahora esposo y en donde señala que a partir de este día serán "equipo para siempre".



Comparto con ustedes el día más feliz de mi vida... Después de 5 años de amistad y complicidad, somos equipo para siempre! A post shared by Arantxa Loizaga (@arantxaloizaga) on Jul 6, 2017 at 12:45pm PDT

NO TE QUEDES SIN VER:



Las bodas más románticas en Univision Alejandra Espinoza, Lourdes Stephen y Satcha Pretto han protagonizado algunos de los momentos más románticos al dar el 'Sí acepto' echemos una mirada al pasado y recordemos juntos esos instantes. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir El 10 de septiembre del 2011 Alejandra Espinoza contrajo nupcias con su prometido Anibal Marrero en una lugar histórico de Puerto Rico. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir La ex reina de Nuestra Belleza Latina y el coreógrafo del show se enamoraron tras un año de conocerse, el 28 de marzo de 2007. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lo de Alejandra y Anibal no fue exactamente amor a primera vista pues primero se hicieron muy buenos amigos a partir de que Alejandra se mudó de San Diego a Miami. Aníbal era su GPS y era quien le ayudaba a encontrar la dirección de un lugar en Miami. “Siempre fuimos muy buenos amigos y yo creo que la clave del éxito de nuestra relación es que iniciamos como amigos” Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Aníbal es 10 años mayor que ella y cuenta Alejandra que dos veces le pidió que fuera su novia y ella se negó. Pero fue persistente y tras un año de declaraciones de amor ella accedió a ser su novia. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Así posó Alejandra antes de dar el 'Sí', usó un vestido de la diseñadora rosita Hurtado. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tras la ceremonia de matrimonio, la pareja dejó que las cámaras los captaran en poses muy románticas y tiernas. Foto: Escándalo TV / TeleFutura | Univision.com 0 Compartir Y compartieron ese momento con sus personas más especiales como las damas de honor y los padrinos. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Los papás de Ale, Rosa María y José María, estuvieron cerca de la novia y se mostraron muy contentos por el enlace. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Anibal también contó con la alegría y presencia de sus padres, Anibal y Nadia. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir La pareja abrió la pista con la canción 'Your body is a wonderland', de John Mayer. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Bailaron la versión en inglés y lo hicieron muy tiernamente. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La pareja de recién casados no dejó la pista un momento y disfrutó al máximo la celebración, Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir En todo momento se dejaron ver muy enamorados. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Y hasta dejaron que los invitados presenciaran el ritual de quitarle la liga a la novia. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cuando Michael vio entrar a Lourdes Stephen con vestido de novia al salón, su sonrisa no ocultó su enorme felicidad. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir La boda de Stephen fue un verdadero cuento de hadas, "la mujer latina siempre quiere una boda maravillosa, algo que desde pequeñas soñamos: el vestido de blanco, estar con la familia y quiero que sea así, robarme un poco de esa fantasía y convertirla en realidad". Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir El papá de Stephen fue el encargado de entregarla en el altar. La novia nos contó que usó un anillo de su mamá. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lourdes le cantó a Michael "Contigo aprendí", de Armando Manzanero, sin duda uno de los momentos más emotivos de la noche y de su vida. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Satcha se casó con el abogado Aaron Butler en agosto de 2013 en Barcelona, España y tuvieron su primer hijo, Bruce, en julio de 2014. Foto: Despierta América | Univision.com 0 Compartir Del brazo de su hermano Rolando, Satcha caminó para encontrarse con el hombre de su vida. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Satcha lució radiante. Nada más bello que una mujer ilusionada. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Satcha batalló un poco para colocar la argolla en el dedo de Aaron. "Too much paella", dijo bromista la novia. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Nuestra querida presentadora de noticias en Despierta América Satcha Pretto dio el, ¡sí! en España en compañía de toda su familia y la de su esposo Aaron. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: