El Dasa se fue feliz de Despierta América, pero con ganas de tener su propia Giulietta

Durante esta semana en Despierta América; El Dasa hizo gala de su buen humor, carisma y energía como conductor invitado de nuestro programa. El cantante y su perro Benito se robaron el show, y nos conquistaron con ese amor y esa complicidad que existe entre ellos, ya que como bien ha dicho El Dasa ellos son inseparables.

Pero la que también estuvo feliz en estos días fue sin duda fue su ahijada Giulietta. Ya que la pequeña hija de Ana Patricia Gámez pudo disfrutar como nunca de su padrino, pues este viernes nos enteramos que El Dasa estuvo toda la semana de invitado en su casa.

"Gracias a mi compadre y a Ana por permitirme estar ahí y pues yo contento", agradeció El Dasa ante las cámaras durante su último día en el programa. "Me la he pasado muy bien, he andado un poco trasnochado por los cambios de horario, pero ya sabes que cuando llegó aquí me despierto".



En fotos: El Dasa y su perro Benito se robaron el show toda la semana En este 'cachi' viernes, El Dasa disfruta de la compañía de Lourdes Stephen y Francisca Lachapel. La actriz Isabela Moner no pudo resistirse a los encantos de Benito López. Benito es toda una estrella, a él le encanta posar junto a su amo frente a las cámaras. Una 'selfie' de nuestro amigo El Dasa, con cariño para la raza. El Dasa platicó Sin Rollo con nuestra querida Neida Sandoval. Con esta reunión de chicos para la foto, le dimos la bienvenida al miércoles. Nuestros conductores llegaron dispuestos a contagiar a todos con su alegría. Francisca, El Dasa, Rodolfo y Benito estaban felices en el rincón social. El Dasa no descuida a su mejor amigo en ningún momento y se da tiempo de jugar. A Benito le encanta que su dueño le rasque la pancita entre comerciales. El baile no podía faltar en esta mañana de mucha fiesta. Vulgarcita y Fresita se pelearon este día por el amor de El Dasa. ¿Por quién se habrá decidido? El cantante escuchó los mejores chistes de las dos y nos mostró que él también es bueno para la comedia Además, invitó a bailar a Francisca Lachapel. Lo bueno es que por ahí no andaba Benito. Benito apareció de repente, pero esta vez no hubo mordida para nadie. El martes en Despierta América, El Dasa regresó listo para enfrentar un duelo contra el luchador profesional Alberto Río 'El Patrón'. Aquí te contamos quién lo ganó. El ring ya estaba listo para un reto de canto y pelea. El Dasa mostró que Benito es muy fiero, él también quería enfrentarse con su amo. Aunque más bien, parece que lo que Benito quería era un abrazo. La actriz Peyton Elizabeth Lee estuvo de visita en el programa y miren su reacción cuando Benito fue a saludarla. Este simpático bulldog es capaz de robarse el corazón de todos los que lo conocen. El Dasa se lució modelando. Nos encantó verlo este martes presumiendo pierna. Julión Álvarez también estuvo de invitado y estaba feliz de saludar a su compa El Dasa. Pero una vez más, Benito se robó su atención y se puso a jugar con él. Los 'compas' junto a Benito despidieron este martes de muchas risas. Recordemos lo mucho que nos reímos este lunes en Despierta América con la visita de El Dasa. Ana Patricia estaba lista para darle la bienvenida a su compadre. El Dasa llegó muy bien acompañado, su perro Benito nos alegró esta mañana. Benito estuvo muy consentido por todos, especialmente por Ana. Ellos son grandes amigos. Aquí lo vemos robando cámara, todos querían una foto con él. Mela llegó como siempre sin invitación, lista para conquistar a El Dasa y compañía. Benito es más que una mascota para el Dasa, ellos son amigos inseparables. Benito estaba dispuesto a todo, realmente se portó muy bien esta mañana. Descubrimos que su lugar favorito de la casa es bajo el escritorio de Satcha. Mela tenía un poco de temor porque Benito es muy celoso. Aunque al final del día ellos se hicieron grandes amigos.

Una visita en la que descubrimos el lado paternal del cantante de 24 años, que a través de sus redes sociales compartió algunos tiernos momentos que ha pasado junto a Giulietta.

"Ella quiere uno como Benito y yo quiero una como ella ... ¿cómo le hacemos comadre?", preguntó en su cuenta de Instagram a Ana Patricia, al mismo tiempo que mostraba un tierno video donde se ve a la niña saludando con ternura a su perro Benito. Mientras que en otra publicación, donde se ve enseñándole a Giulietta a contar, gritaba a los cuatro vientos que "Yo ya quiero ..."



Yo ya quiero ...! 🙏🏻#eldasa A post shared by El Dasa (@eldasa) on Jun 20, 2017 at 2:12am PDT

Fue así como después de una semana donde lo vimos modelando, haciendo travesuras con Mela, contando chistes con las comparritas, rapeando con su comadre Ana Patricia y compartiendo momentos íntimos de su vida, El Dasa se despidió agradecido, hablando de esos planes que tiene en puerta y prometiendo volver pronto con Benito, que se robó el corazón de todos en Despierta América.

