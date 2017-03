El boicot antigay a la película 'Beauty and the Beast' irrumpe en América Latina

Un político bogotano lanzó una campaña para pedir a la audiencia que no vaya a ver el filme porque hace un guiño a la comunidad LGBTQ. Reacciones similares se han visto en EEUU, Malasia y Rusia.

BOGOTÁ, Colombia.- La campaña antigay contra la película 'Beauty and the Beast' por contar con una escena que hace un guiño a la comunidad LGBTQ llegó a América Latina, donde un político bogotano está promoviendo un boicot para que las familias no vayan al cine a ver la producción.

La acción de carácter homófobo del concejal bogotano Marco Fidel Ramírez fue promovida con la etiqueta #DisneyConMisHijosNoTeMetas, y sigue a otros movimientos de oposición al largometraje, como el que se vivió en un un cine de Alabama, donde se retiró de la cartelera, o en Rusia.

En Malasia, la película fue retirada de las pantallas por el estudio cuando se le pidió que eliminara una escena donde se hace un guiño a la comunidad LGBT, según publicó New York Post.



Ramírez asegura que la cinta, protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens, difunde por medio de su referente cinematográfico una "ideología de género" y por lo cual "no es conveniente que padres lleven a sus niños a ver la película de Disney".

Esta nueva versión de 'Beauty and the Beast' ha generado polémica porque la historia de Disney sugiere que el personaje de Le Fou, interpretado por Josh Gad, podría ser homosexual.



La congresista colombiana Angélica Lozano asegura que "sectores religiosos están promoviendo una campaña de desinformación sembrando miedo e ignorancia para crecer en sus iglesias, para tener más donaciones económicas; buscan asustar a la gente, sacarle plata y tener publicidad o proselitismo religioso valiéndose de los niños y haciéndole daño hasta a una empresa como Disney".

Ángela Robledo, representante a la Cámara de Colombia, hace énfasis en que este tipo de campañas pueden ser violatorias de la Constitución pues existe una ley contra la discriminación en el país.

Según un informe de Colombia Diversa sobre violencia contra personas LGBT, en Colombia durante el 2015 fueron asesinados 110 personas de esta comunidad, en donde las principales víctimas fueron hombres gay y personas transgénero.



De estos 110 homicidios, al menos el 39% estuvieron motivados por prejuicios hacia la orientación sexual o identidad de género de las víctimas, según las cifras.

Marcela Sánchez, directora de esta organización que promueve los derechos de la comunidad LGBTQ en Colombia, asegura que "lo que no querrían afrontar algunos padres es la ignorancia sobre el tema porque muchos niños podrían preguntar y tener dudas".

Agrega que "por la poca labor que ha hecho el estado varios padres no tienen herramientas para poder responder las preguntas de los niños de manera clara", dijo.

Puntualiza en que "el adulto debe tener las herramientas para contestar, de acuerdo a la edad, las preguntas a los menores".