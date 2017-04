#DAImperdibles: William Valdés envía una advertencia a los 'millennials' sobre el juego de La Ballena Azul

Las terribles noticias que han circulado con respecto a un juego llamado La Ballena Azul, que pone en riesgo la vida de e integridad de los niños y adolescentes; fueron el tema de discusión en el panel de Sin Rollo Ni Tapujos, donde se habló de la importancia de que los padres estén al pendiente de la conducta de sus hijos.

Una situación que ha disparado las alertas en muchos países del mundo, ya que en él se propone una lista de 50 pruebas que retan a quienes los juegan a auto-lesionarse, hasta llegar finalmente al suicidio.

Motivo por el cual William Valdés aprovechó para investigar y enviar un mensaje a todos los jóvenes 'millennials', para crear conciencia sobre lo que puede pasar si utilizan esta aplicación que lo único que pretende es invadir su privacidad e infundirles temor.

"Simplemente no lo hagan. No se metan en esto. No crean en extraños en las redes sociales que les digan, si haces esto te vamos a dar esto y te prometemos que te vamos a dar esto, porque no es así. Ojo, es una aplicación que te pide tu "login" (iniciar sesión) de Facebook, así que no lo hagan", explicó William Valdés en Despierta América, revelando que los responsables de este juego, infunden temor a los niños y adolescentes, diciéndoles que en caso de querer salirse de él tienen toda su información y pueden ir a buscarlos.



William Valdés nos abre las puertas de su corazón en sus redes

