#DAImperdibles: Elvis Crespo se fue sin despedirse para evitar hablar de su amigo Julián Gil

Después de permanecer en silencio, mientras se armaba una acalorada discusión en el panel de 'Sin Rollo' sobre la batalla legal que enfrentan Marjorie de Sousa y Julián Gil por la manutención de su hijo Matías; Elvis Crespo aprovechó un corte comercial para terminar antes de tiempo su participación en el programa Despierta América.

Esto luego de que el cantante se negara a dar su opinión sobre la situación que está viviendo su compatriota y amigo Julián Gil, pidiendo a Neida Sandoval y al resto de las integrantes del panel, compuesto por Zuleyka Rivera, Marcela Sarmiento y Lourdes Stephen, que no le comprometieran.



"Yo quiero mucho a Julián Gil y lo respeto muchísimo. En mi casa me dijeron no te metas en asuntos que a ti no te incumben", dijo y agregó: "me sonrío por lo de las hormonas, las mujer está toda la vida entera en hormona entonces. No voy a decir más nada, no me comprometan".

Fue así como luego de volver del corte comercial y ante la ausencia de Elvis Crespo de su asiento, Lourdes Stephen explicó lo que había pasado con el cantante.

"Éramos 5 cuando empezamos. Elvis Crespo acaba de salir del estudio, según me informa la gente de producción, aparentemente porque según me han dicho no quería hablar sobre el tema de Julián Gil y Marjorie de Sousa. Siempre se le trata con un respeto y un cariño, si usted estaba viéndolo antes se dio cuenta de que así fue, pero lo respetamos, lo queremos muchísimo y no obligamos a nadie a hablar sobre temas".

Durante una entrevista a su llegada a México para acudir a la corte, Julián Gil dijo que la madre de su hijo Matías utiliza una estrategia legal de sus abogados, porque ella sabe que es falso que él sea una persona violenta que usa drogas. Más tarde, al concluir la audiencia que se extendió cerca de 80 minutos, la actriz venezolana se negó a ofrecer detalles, pero el actor reveló que hasta el momento no se logró nada en beneficio del bebé.



