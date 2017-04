#DAImperdibles: Ana Patricia recibió un consejo muy especial de Eugenio Derbez

Anticipándose a su visita a Despierta América, el próximo lunes 24 de abril para promocionar su película 'How to Be a Latin Lover'; Eugenio Derbez aprovechó para mandar un mensaje muy especial para Ana Patricia.

Una situación que como era de esperarse, sorprendió a nuestra conductora, que muy atenta escuchó las palabras que le dirigía el comediante mexicano y que tienen que ver con los chistes que cuenta cada mañana.

"Ya vi que estás contando chistes, que todos los días cuentas un chiste nuevo, qué bárbara. Te he estado viendo. No sabes como me he reído", comenzó diciendo Derbez, ante la mirada de asombro de Ana Patricia, que quedó con la boca abierta al escuchar: "te he visto y te quiero dar un consejo, dedícate a otra cosa la verdad, son malísimos tus chistes. Muy, muy malos, están para llorar. Ana Patricia lo tuyo, lo tuyo es la conducción, la cocina, lo que sea, pero... no cuentes chistes. Hazlo por nosotros, por tu audiencia".

Una súplica que terminó acompañada de una promesa, ya que el comediante mexicano está dispuesto a compartir con Ana Patricia su técnica, y hasta escribir algunos chistes para ella que podrían resultar un éxito.

"Mira yo voy a estar en seis días, si quieres te paso unos chistes buenísimos, practicamos, te los escribo, para que estén divertidos, tú espérame, ya no tardo en ir", indicó.



Declaraciones que como pudimos ver esta mañana, Ana Patricia tomó con buen humor y filosofía, confiada en que ese no es su único talento, ya que como bien dijo ella Eugenio Derbez "habló de los chistes, pero no dijo nada del canto".

NO TE QUEDES SIN VER EL CHISTE DEL DÍA DE ANA PATRICIA:



Ana Patricia nos alegró esta mañana con sus chistes acerca de jardineros /Univision 0 Compartir

