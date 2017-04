Carmen Dominicci es ahora conocida como "la trotamundos"

Después de haber dedicado más de dos décadas de su vida como presentadora de televisión, Carmen Dominicci decidió combinar en un solo proyectos las dos facetas que más le apasionan, el periodismo y los viajes, transformándose en "influencer" y bloguera de viajes.

"Yo pienso que viajar es la mejor inversión que podemos hacer en nuestras vidas, es terapéutico y te hace al final mejor ser humano, porque en la medida en que uno viaja uno va creciendo, conoces otras culturas y te haces mucho más tolerante hacia las diferencias", comenzó contando en entrevista con Paola Gutiérrez para Despierta América sobre esta nueva faceta de su vida, la cual podemos seguir a través de su sitio Carmen Dominici Trotamundos.



"Eso es precisamente lo que he tratado de hacer con Carmen Dominicci Trotamundos, combinar mi pasión de reportar, pero de una manera positiva, dándole al público herramientas de cómo planificar sus viajes, de cómo darle ideas de diferentes destinos que están disponibles para viajar y cómo orientarlos, dándoles recomendaciones de cómo pueden viajar".

Una aventura que comenzó hace ya un año, cuando comenzó a viajar y a realizar este trabajo que la ha llenado de satisfacciones, y la ha llevado a recorrer lugares como Turquía, Islandia, Francia, Italia, Grecia y España, en los cuales ha vivido aventuras fascinantes y ha podido conocer otras culturas.

"Es realmente maravilloso. Yo no puedo creer que haya gente que vaya todos los años a un mismo lugar de vacaciones. El mundo es tan amplio, es tan maravilloso, es tan diverso, y yo tengo esta hambre de conocerlo, de recorrerlo lo más que pueda y me niego a irme de este mundo sin haberlo visto en su totalidad".

Así que decidida a ofrecer diversas opciones a la gente que le sigue, Carmen Dominicci explica que su misión "es llevarme a la gente a viajar a través de mis ojos, que se escapen conmigo", lo cual implica un gran trabajo de investigación, planeación, y coordinación para poder informar a la gente, ya que ahora ella se ha convertido en su propia jefa.

"Es una gran responsabilidad, tienes que hacerlo todo, tienes que decidirlo todo, no hay 'coffee break', no hay vacaciones y no hay horarios, es trabajo 24/7".



Carmen Dominicci habló de su nueva faceta como ‘Trotamundos’ /Univision 0 Compartir

