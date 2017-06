"Aquí encontré a mi familia": Ana Patricia recordó el día que llegó con una corona que le cambió la vida

Es este jueves para recordar, Ana Patricia Gámez se llevó tremenda sorpresa cuando Karla Martínez anunció que recordaríamos lo que fue el inicio de su carrera. Imágenes justo del día en que llegaba recién coronada como reina de Nuestra Belleza Latina 2010, a conceder su primera entrevista en Despierta América.

"Hay que flaquita estaba, hace cuántas libras atrás", comentó Ana llena de emoción al volver a ver el video de ese momento, cuando Karla Martínez le daba la bienvenida al programa sin imaginar que no solo se convertiría en su compañera de trabajo, también en parte importante de su familia al contraer matrimonio en el 2014 con su hermano Luis Carlos Martínez.



"De verdad que yo lo quiero aprovechar al máximo, quiero aprender, quiero estudiar, quiero crecer para superarme, salir adelante y quedarme con la familia de Univision por mucho tiempo", fueron las palabras que en ese entonces expresaba Ana y que ahora son parte de una realidad que le emociona.

"A mí no me gusta llorar pero siempre que ponen cosas mías, de mi familia de verdad que lloro, siempre tocan como las fibras de nosotros en ese aspecto. Me escucho y pues era una niña que nunca había estado en un set de televisión ya digamos de esa forma, obviamente venía de Nuestra Belleza Latina. Qué bonito, me encanta, porque siete años ya de ese día, yo pedía quedarme con Univision y ya llevo siete años que no ha sido nada fácil, pero sí ha sido muy grato sobre todo gracias al público que me ha apoyado, ha sido un sueño y de verdad que lo sigo cumpliendo todos los días".

Imágenes en las que fuimos testigos también de la emoción que sentían sus padres, que esa mañana la acompañaban, y que no podían contener el llanto al ver como su hija empezaba a dar pasos firmes para alcanzar sus sueños. "No puedo ni explicarlo porque para nosotros fue grande lo que estamos viviendo, increíble, porque siempre fue el sueño de ella", comentaba en aquella charla la señora Alicia Montes, madre de Ana.



Con respecto a la relación familiar que se ha dado más allá de la pantalla, Karla Martínez comentó que ese día que la conoció nunca habría imaginado "que te ibas a convertir en la esposa de mi hermano". A lo que Ana Patricia agregó: "La vida cambia, no solamente la vida profesional, sino la vida personal, muchas cosas ocurren, muchas cosas ustedes las conoces, otras quizá no, pero definitivamente llegué a la familia de Despierta América y también aquí encontré a mi familia gracias a Karlita, una hermana, mi compañera, y gracias a ustedes".



