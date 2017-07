¿A quién le debe Francisca Lachapel su nuevo cambio de look?

Después de haber tenido la oportunidad de estar conduciendo por primera vez la alfombra de Premios Juventud, Francisca Lachapel regresó a Despierta América feliz de haber cumplido un sueño más en su carrera. Una aventura que le dejó grandes aprendizajes y que representó sin duda un gran paso en su carrera.

"No les puedo decir que no estaba nerviosa porque sí, estaba muy muy nerviosa pero bueno, al final de cuentas creo que logré relajarme y empezar a disfrutar de los artistas que era lo más importante".

Sobre el brillante y sexi modelito que eligió para esta noche, y que dejaba al descubierto sus torneadas piernas; pero principalmente el sorpresivo corte de cabello con el que la vimos aparecer; Francisca confesó antes las cámaras quienes fueron las responsables de que se atreviera a este cambio de look.

"Me ayudaron las chicas aquí en la casa, me dijeron arriésgate y córtatelo. Yo solo pensaba en Karla que me decía arriésgate, arriésgate", confesó. Agradeciendo ante todo a sus compañeros del programa por el apoyo que le dieron en este proceso.



Francisca Lachapel es una de las presentadoras consentidas de la casita de Despierta América. Francisca nació en Azua de Compostela, República Dominicana, el 5 de mayo de 1989. Francisca fue la ganadora de la novena temporía del reality show Nuestra Belleza Latina 2015. Desde entonces, nos ha sorprendido con su talento y carisma ante las cámaras. ¡Elegancia y glamour!, Francisca supo como poner en alto su reinado. Francisca es una reina que se ha robado el corazón de la audiencia. Despierta América le ha dado la oportunidad de cumplir grandes sueños en su vida. Tras entregar la corona de Nuestra Belleza Latina, ella ha seguido demostrando que con valor y perseverancia todo es posible. Uno de sus más grandes sueños fue entrevistar a Jorge Ramos, ¡y finalmente lo logró! La vimos lucir radiante para la noche de People en Español. Se divirtió a más no poder, durante su entrevista con Ricardo Arjona. Su buen gusto y sencillez parecen ser el secreto de su día a día. Su cálida sonrisa son el mejor accesorio para conquistar al público. Este 2017, Francisca fue reconocida con un Premio TVyNovelas y el Premio Soberano. Vaya donde vaya, Francisca es toda una celebridad que se ha ganado el corazón de la gente. Ella siempre billa ante las cámaras y está lista para seguir cumpliendo sueños. Lo más importante para ella es atreverse a soñar y siempre ver hacia adelante. El miércoles 21 de junio, Francisca nos dio la buena noticia de que muy pronto la veríamos también en Premios Juventud. Francisca quiso agradecer a su gente y a todos sus compañeros por vivir esta gran aventura junto a ella. El 28 de junio, Francisca Lachapel anunció llena de emoción el lanzamiento de su nuevo perfume 'Be Authentic'. La gran noche llegó, el jueves 6 de julio, Francisca Lachapel se transformó y llegó brillante a conducir la alfombra de Premios juventud.

También, en sus redes sociales, Francisca Lachapel quiso dedicar unas palabras a todos aquellos que hicieron posible que pudiera tener la que fue una noche inolvidable.

"Cierro la noche pensando en todo lo que viví el día de hoy, agradecida con Dios por las bendiciones que me da, a mi casa Univision por confiar en mí, al excelente equipo de trabajo de Premios Juventud y por supuesto a todos ustedes que siempre me acompañan en cada experiencia de mi vida. Los quiero mucho. Hoy más que nunca segura de que TODO ES POSIBLE! Gracias".



