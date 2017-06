A Chiquis Rivera le gusta algo más que el nuevo 'look' de su novio Lorenzo Méndez

El romance entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez va por buen camino y es la cantante, quien habló de cómo están llevando esta relación, que confirmaron un par de meses atrás, ya que los dos son figuras públicas.

"Es dificil estar en una relación estando en esto y especialmente los dos. Ahorita nos entendemos, yo creo que ahorita estamos como que tomándonos un poquito de tiempo, eso es importante, nos entendemos, todo bien", comenzó contando Chiquis sobre esta romance en el que dice es importante que los dos se sientan libres.

"Nunca le quiero decir yo no digas esto o no hagas esto, yo quiero que él sea él y quiero que él me deje ser quien soy, y decir lo que a mí me da la gana, por eso digo... mejor así cada quien".

Pero además, Chiquis Rivera no pudo evitar sonrojarse, al escuchar que su novio había confesado en una entrevista que lo que más le gustaba de su físico eran sus "pompis", a lo que respondió de la siguiente manera: "¿Dijo eso? Mira, qué calor. Pues gracias a Dios ahí las tengo, ¿verdad? y pues, hay ese muchacho, qué calor".





Para finalmente aprovechar su turno y responder qué es lo que más le gusta a ella de su pareja: "Me gusta mucho su sonrisa, pues sí qué voy a decir. Me ven como que no es cierto. Te lo juro me gusta su sonrisa y ahora su cabello, ya lo vieron, con un look diferente, rubio el muchacho", concluyó.



