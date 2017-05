El Milagro de Paula: un accidente cambia la vida de una mujer que ahora lucha por recuperarse

A pesar de que los diagnósticos médicos no eran alentadores, ni ella ni su familia parecían dispuestos a darse por vencidos. La idea de un milagro ha estado presente para ellos desde un principio y les ha dado fuerzas para seguir adelante.

Un trágico accidente de tránsito cambió por completo la vida de Paula López, una madre hispana. El incidente ocurrió el 24 de noviembre del 2015 mientras Pala manejaba en una carretera de Utah, en los Estados Unidos. Estuvo en estado de coma durante más de un mes y hasta el día de hoy, continúa luchando por su vida.

Aunque se dijo que no sobreviviría, Paula sobrevivió. Aunque se dijo que no despertaría, Paula despertó. Aunque se dijo que no se volvería a mover, Paula ahora sonríe y puede acariciar a sus hijos. Pero aún tiene un camino largo que recorrer.



Aquí puedes encontrar más información sobre este caso y hacer donaciones para la recuperación y pago de cuentas médicas de Paula.