Traicionados por la justicia: Decenas de hombres señalan a un mismo exdetective por haberlos llevado a la cárcel siendo presuntamente inocentes

El tema de personas encarceladas injustamente no es nada nuevo, pero sí resulta novedoso que, en estos momentos, hay decenas de jóvenes de una misma comunidad acusados por un detective de crímenes que ellos juran, no cometieron. El drama está llegando a un punto candente en Chicago, donde familiares de estos jóvenes, quienes llevan anos tratando de comprobar su inocencia, al fin están viendo algunos resultados.

Nelson González se crió en Humboldt Park, Chicago, una zona que en la década de los 80 estaba plagada de crimen y guerras pandilleras. Él recuerda el día en que la policía se apareció en su casa y con el pretexto de ser parte de una rueda de identificación, se lo llevaron a la estación. Como él no tenía nada que ocultar, accedió. Pero poco después le dijeron que él estaba acusado de asesinar a un hombre.



“Apareció el detective Guevara, me llevó a un cuarto y me hizo preguntas… Fue entonces que yo supe por primera vez del asesinato de José Mendoza”, reveló en una entrevista para la edición especial de Aquí y Ahora “Traicionados por la justicia”.

Nelson dice que no conocía a la víctima, quien había sido asesinada en un auto que se había detenido frente a su casa.

"Yo ni estaba en Chicago”, recalca Nelson, yo estaba en Lake Station, Indiana". Nelson había viajado con su familia a casa de unos parientes a ver la final de baloncesto, pero nada de eso importó. Según Nelson, el detective Reynaldo Guevara dijo que una llamada anónima lo había identificado como el asesino. Su sentencia: 45 años.

“Había unas noches que yo pensaba que él nunca iba a salir. Mi esposo me decía, Mary, no llores”. Estas son las palabras de Mary Rodríguez, tía de Roberto Almodóvar Jr. Roberto y su esposa estaban en casa de Mary discutiendo la noche que ocurrió el tiroteo en el que fallecieron dos jóvenes. Aunque tenía testigos que lo situaban en la casa, Roberto junto a un amigo, fueron acusados del homicidio. Su tía, aún en shock, no podía creer el veredicto que estaba escuchando. “En ningún momento yo pensé eso, pero cuando dijeron guilty, era como una muerte que había ocurrido en la familia”. Llorando, aun recuerda la mirada de su sobrino cuando lo condenaron a cadena perpetua.



Decididas a no darse por vencidas, Mary, junto a otras familias de los acusados, empezaron sus propias investigaciones y hallaron una serie de patrones que se repetían: llamadas anónimas, testigos cuestionables y la falta de evidencia física. Pero lo más importante era el común denominador: el detective Reynaldo Guevara.

Aunque tropezaron con muchas barreras, años después, algunas familias hallaron justicia y lograron exonerar a sus seres queridos….

Nelson González es hoy un hombre libre, pero estuvo 24 años tras las rejas. “Me sentí traicionado por la gente que está supuesta a protegernos”. Añade que su padre, quien no llegó a verlo como un hombre libre, siempre lucho por él. “Él creia en mi inocencia y por eso ahora mi misión es limpiar mi nombre”.

El pasado abril, Roberto Almodóvar logro salir de la cárcel, su hija tenía apenas 6 meses cuando se lo llevaron –ahora es una mujer de 23 años. Tras una extensa investigación y gracias a una abogada que está ayudando a algunos de estos hombres a comprobar su inocencia, él fue puesto en libertad.

Como estos casos hay decenas más, algunos aún tras las rejas en espera de una segunda oportunidad para comprobar su inocencia y otros exonerados. Mientras tanto, sus familias dicen que no se darán por vencidas y esperan que algun día, Reynaldo Guevara, hoy día retirado, cuente la verdad. En las palabras de un pariente: “no sé cuándo ni cómo, pero si la vas a pagar.”



En estos días Guevara ha comparecido en corte para testificar en el caso de dos hombres que alegan que ellos confesaron a un asesinato que no cometieron porque el detective usó violencia para lograrlo. El detective dijo no recordar el incidente. Los abogados retomarán el caso en diciembre.

