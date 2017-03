Supuesto romance entre Chiquis y Esteban

Antes del fallecimiento de Jenni Rivera comenzaron circular varios rumores sobre su separación con Esteban Loaiza, incluso se habló una infidelidad por parte del beisbolista con la hija de ‘La Diva’.

Chiquis y Esteban estuvieron en medio del escándalo por un supuesto video sexual que en la propia habitación de Jenni.

Cuatro años después de la trágica muerte de su mamá, Chiquis Rivera abrió su corazón y explicó para el programa Sal y Pimienta que 'La Gran Señora’ no aceptaba su noviazgo con Ángel del Villar y ese fue el verdadero motivo de su separación.



Chiquis Rivera confesó la verdadera razón por la cual su madre enojada le dejó de hablar

En la misma entrevista para el programa de Univision, Chiquis reiteró que la razón del enojo con su madre era su noviazgo con el empresario Ángel del Villar. " No me gusta ese hombre para ti, no quiero que estés con él", contó que le decía Jenni Rivera, a quien decepcionó al continuar la relación.



Jenni rechaza el noviazgo de Chiquis y Ángel del Villar

Chiquis conversó, sin soltar una lágrima sobre las profundas diferencias que tuvo con su madre y aseguró que jamás la traicionó, siempre buscó el bienestar de su familia y la felicidad de 'La Gran Señora’.

