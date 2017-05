Guilherme Winter y Giselle Itié son pareja dentro y fuera de 'Los diez mandamientos'

A lo largo de la serie ‘Los diez mandamientos’ hemos sido testigos del gran amor que surgió entre Moisés y Zípora, desde el primer momento en que se conocieron quedaron flechados.



Moisés y Zípora en 'Los diez mandamientos' Record TV

En la historia consumaron su amor convirtiéndose en esposos con la bendición de Dios.



Zípora y Moisés se unieron en matrimonio Record TV

Este romance que parecía ficticio traspasó la pantalla y sorprendió a todos, pues de las escenas románticas y la convivencia diaria nació el amor entre Guilherme Winter y Giselle Itié.

Giselle Itié se encontraba en una relación cuando comenzó a grabar ‘Los diez mandamientos’, gracias a la química entre los artistas nació el amor y ahora llevan año y medio de noviazgo, así lo declaró la actriz para el portal del periódico ‘El nuevo día’ de Puerto Rico.

“En medio de la telenovela nos enamoramos, fuimos unidos por Dios y me entregué a Moisés, pero yo Giselle no me voy a entregar a Guilherme tan fácil”, bromeó la actriz brasileña.

Esta parejita no pierde oportunidad de demostrar su cariño y juntos derriten las redes sociales. Los protagonistas de esta historia de amor no descartan en convertirse en padres.



“Qué puedo decir de esta mujer, que la quiero mucho, que la amo, que fue un placer enorme trabajar con ella. Nos conocimos en la telenovela y nos apasionamos de inmediato”, expresó Guilherme Winter para el medio puertorriquense.