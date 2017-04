John cayó en la trampa de Óscar y cree que Yolanda lo vendió a la DEA

En 'La piloto', Dave llegó al bar 'Cielito lindo' en busca de los Lucio. Sin embargo, Cindy guardó silencio y no delató a sus jefes ni le dio información sobre Yolanda, Zulima, Amanda, Olivia y Lizbeth. El agente Simpson temía que Dave descubriera una pista de los Lucio y le diera un golpe al 'Cártel de las Sombras'. Al descubrir que no había indicios de los Lucio en el bar, Dave y Mónica decidieron marcharse.



John Lucio no sabía que su tranquilidad pronto terminaría. Zulima lo llamó para informarle que Dave había estado en el bar y le aseguró que Yolanda lo había traicionado con la DEA. Óscar estaba feliz, su hermano cayó en la trampa y ahora creía que Yolanda era una traidora al trabajar para la DEA. John le pidió a sus hombres que se prepararan para enfrentar a los federales, pues en cualquier momento llegarían a su guarida.



John cree que Yolanda lo traicionó con Dave

El capitán Argüelles decidió mantener en secreto el enfrentamiento entre los Lucio y 'El Bochas'.

Por su parte, Simpson estaba feliz al saber que Dave no había encontrado pistas que vinculara a los Lucio con el 'Cielito lindo'.

Zulima, Amanda, Lizbeth y Olivia salieron aliviadas de su escondite al ver partir a la policía. Pero el temor por ser descubiertas no abandonó su alma.

Cindy estaba confundida por la presencia de los agantes y comenzó a sospechar de sus compañeras y los Lucio.

En el cuartel de los Lucio, Roberto, el ex novio de Olivia, comenzó a tener problemas con sus nuevos compañeros.

Ahora era visto como el hombre favorito de Óscar Lucio.

Tras una acalorada discusión, Roberto comenzó una intensa pelea.

Mena alertó a todos sus soldados y les odenó que tuvieran listas sus armas.

Finalmente Óscar estaba a un paso de ganar y eliminar para siempre a Yolanda de la vida de su hermano.

Óscar no quería enfrentar a la policía y le aconsejó a su hermano que se escondieran. John y Mena escucharon sus palabras y decidieron ocultarse ante la aparición de Dave y los agentes. John se moría de ganas por enfrentar cara a cara a Dave, pero pospuso el encuentro para otro momento. Ahora sólo pensaba en la traición de Yolanda, no le perdonaría un golpe tan duro a su confianza. ¿Dave podrá salvar a Yolanda y atrapar a los Lucio? No te pierdas 'La piloto' de lunes a viernes a las 10PM/ 9C por Univision.

