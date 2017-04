La vida de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en 10 narcocorridos

Los lujos, los despilfarres, su familia y la forma en que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se escapó en más de una ocasión de prisión, han sido fuente de inspiración para diferentes narcocorridos que ensalzan esos episodios del conocido criminal como si fueran hazañas al introducirlos en el cancionero popular.

‘El escape del Chapo’ de Valentín Elizalde



La primera vez que Joaquín Guzmán Loera se escapó de prisión fue el 19 de enero de 2001 en un carrito de ropa en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, hecho que inspirara historias y, por supuesto, corridos. Valentín Elizalde, artista que murió en el 2006 , compuso el tema ‘El escape del Chapo’ cuya letra narra la forma en que logró fugarse.

El estado de Jalisco los hechos los presenció

del penal de Puente Grande, El Chapo se les peló

de acuerdo con los custodios que El Chapo Guzmán compró.

‘El regreso del Chapo’ de Los Tucanes de Tijuana



Otro narcocorrido inspirado en la fuga de Guzmán Loera del penal de Puente Grande es ‘El regreso del Chapo’ de Los Tucanes de Tijuana, canción interpretada también por El Komander. En su letra el narcocorrido se burla de Vicente Fox, presidente de México al momento de la fuga de ‘El Chapo’.

La gente de Sinaloa

anota su primer gol

a la nueva presidencia

del señor Vicente Fox

no se les hizo a los gringos

hacerle la extradición.

‘La fuga’ de Mario ‘El Cachorro’ Delgado



La segunda vez que ‘El Chapo’ se escapó de prisión fue el 11 de julio de 2015 a través de un túnel que se encontraba en su regadera en el penal de El Altiplano. La fuerza de las redes sociales hizo que en esta ocasión surgieran memes y corridos de artistas menos conocidos que sacaron su creatividad escribiendo canciones como ‘La fuga’ de Mario ‘El Cachorro’ Delgado.

Si ya saben que me pelo

yo no sé pa’ qué me encierran

Padezco de claustrofobia

siento como que me entierran

con permiso celadores

prefiero estar en la cierra.

‘El Rey del Túnel’ de Omar y sus Amanecidos de la Sierra



Otro de los múltiples narcocorridos escritos por la acción de Guzmán Loera fue ‘El Rey del Tunel’, en el que se narra cómo fue que ‘El Chapo’ se fugó por segunda vez y, nuevamente, se burlan de las autoridades mexicanas en el poder en el 2015.



Peña Nieto no te hagas

bien que saliste cuajado

el gobierno mexicano

muy fácil es de comprarlo

ya ni le busquen al Chapo

puede que sean levantados.

‘El señor de la montaña’ de Los Canelos de Durango



No sólo las fugas de Joaquín ‘El Chapo’ fueron objeto de inspiración a la hora de escribir corridos, sino también la forma en que iniciara en el narcotráfico hasta convertirse en el capo más buscado del mundo. Los Canelos de Durango narran la protección que tuvo Guzmán Loera.

Hay guachitos y hay tenientes

chinos, también talibanes

y un chinacate que cuida

mochomos limpian caminos

por donde Joaquín transita

Colombia y México admira.

‘El encuentro con Chapo Guzmán’ de Larry Hernández



Guzmán Loera era temido por muchos, incluyendo a las mismas autoridades, lo que relata Larry Hernández en el narcocorrido ‘El encuentro con Chapo Guzmán’.

Me buscan, me encuentran, pero no se animan

o será que también valoran su vida

será que sus armas no son competencia

mejor no me obliguen a usar la violencia.

‘El corrido del Chapo Guzmán’ de El Tigrillo Palma



En ocasiones se ha enaltecido la figura de Guzmán Loera, tal como lo hace El Tigrillo Palma en su corrido dedicado a este capo del narcotráfico y en el que lo describe como “grande entre los grandes”.

De los pies a la cabeza



es bajito de estatura

de la cabeza hasta el cielo

yo le calculo su altura porque es grande entre los grandes

a ver quién tiene duda.

’50 mil rosas rojas’ de Lupillo Rivera



El llamado ‘Toro del Corrido’ hizo un corrido sobre el también narcotraficante Edgar Guzmán, hijo de ‘El Chapo’, que murió el 8 de mayo del 2008 y a quien su padre envió todas las rosas que había disponibles en Culiacán, Sinaloa, por lo que la leyenda cuenta que no había flores disponibles para el Día de las Madres y es, precisamente, lo que se relata en este tema.

50 mil rosas rojas se vendieron en Culiacán

llegándose el 10 de mayo

listos para celebrar

pero unos días antes se nos fue Edgar Guzmán.

‘Chapón, cuerno y cachucha’ de Los Buknas de Culiacán



En primera persona, Los Buknas de Culiacán cuentan la historia de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, desde sus orígenes hasta su gusto por las mujeres y la confianza que depositó en sus hijos.

Yo soy El Chapo Guzmán

sé que el nombre les asusta

soy hombre noble y sencillo,

nací en el rancho La Tuna

Chapito de nacimiento de palabra por fortuna.

‘Homenaje al Chapo Guzmán’ de Diego Rivas



Diego Rivas, cantante de narcocorridos que fue asesinado por un comando armado en el 2011, escribió un ‘Homenaje al Chapo Guzmán’ en el que, nuevamente, se enaltece la figura y el poder de Guzmán Loera.

Hasta el rancho de La Tuna quiero que el corrido les llegue volando

que sea como un homenaje pa' un hombre del mundo que apodan El Chapo

es Joaquin Guzman Loera su nombre de pila, así lo bautizaron



es bajito de estatura, pero su cerebro es grande y funcionando

macizo entre los macizos y al que no le guste pues no es de su bando.

