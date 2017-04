El Chapo

Juliette Pardau dejó Venezuela para alcanzar sus sueños como actriz

Juliette Pardau comenzó su carrera en Venezuela, pero por la difícil situación de su país decidió mudarse a Colombia donde se le han presentado grandes oportunidades.

"Decidí quedarme en Colombia en un momento muy particular para Venezuela, la situación de inestabilidad político-social paralizó o retrasó muchos de los proyectos que se esperaban para este año y confié en que intentarlo en este mercado podía ser buena idea. Las cosas empezaron a funcionar y me di la oportunidad de retarme", así lo declaró en el 2014 para el diario venezolano 'El Universal'.



Conoce la trayectoria de Juliette Pardau Juliette Marian Pardau López es una reconocida actriz, conductora, cantante, modelo y periodista venezolana. Nació en Caracas el 21 de agosto de 1986 y actualmente radica en Colombia con gran éxito. Su inquietud artística comenzó desde su infancia, ya que participaba en las obras teatrales del colegio. Su primera incursión profesional fue en la puesta en escena 'A 2,50 la Cuba Libre'. Gracias a la actriz Mimí Lazo, Juliette saltó de los escenarios teatrales a la televisión venezolana. En el 2010 debuta como actriz de telenovela en 'Harina de otro costal'. De ahí le siguen 'Natalia del mar' (2011) donde da vida a 'Rosarito Uribe'. En el 2013 se une al leenco del melodrama 'De todas maneras rosa'. 'Papita, maní', tostón' (2013) fue su primer película juvenil como protagonista, la cual ha sido una de las más taquilleras en la historia de Venezuela. Juliette también incursionó en la radio, fue locutora del programa 'El Monstruo de la Mañana', pero tuvo que abandonarlo cuando se mudó a Colombia. Una de sus pasiones es el canto, aunque nunca lo ha hecho como solista, pero disfruta la disciplina cuando hace teatro musical. A partir del 23 de abril podremos ver a Juliette Pardau en la serie 'El Chapo' por Univision, en donde dará vida a la última esposa del narcotraficante.

Actualmente goza de renombre en ambos países, donde los proyectos en los que ha participado han sido del gusto del público, lo que le está abriendo las puertas de nuevos mercados, como la serie 'El Chapo'.

Y aunque ha confesado que su meta no es llegar a Hollywood, no desaprovecharía esa oportunidad si se le llega a presentar: " Decir que no me gustaría llegar a Hollywood sería una gran mentira. Uno quiere hacer lo que le gusta y si eso implica ir a Hollywood, tendré que hacerlo, ¡qué problema! (risas). Sueño más con hacer cine latinoamericano", dijo para el portal 'Dicen RD'.

Aquí con @marcodelao listos para @elchapolaserie 💥 La primera co-producción entre Univision, Story House Entertainment y Netflix. Domingo 23 de Abril 🎬 #BackTo80's A post shared by Juliette (@juliepardau) on Mar 26, 2017 at 10:14am PDT





Juliette Pardau interpretará a una de las mujeres que logró robarse el corazón de uno de los narcotraficantes más temidos de todos los tiempos en la serie 'El Chapo'. Esta actriz venezolana dará vida a 'Graciela', la última esposa de Joaquín Guzmán Loera y madre del 'Moreno', otro de los hijos del capo.

Descubre el talento de Juliette Pardau en la serie 'El Chapo' a partir del próximo 23 de abril a las 8PM/7C por Univision.