iLe canta el tema principal de la serie 'El Chapo'

La cantautora puertorriqueña Ileana Cabra, mejor conocida como iLe, es la voz y co-autora de 'Vienen a verme', el tema principal de la nueva serie 'El Chapo' de Univision. La ganadora de un GRAMMY escribió la letra sobre una composición instrumental del colombiano Andrés Botero como parte de una convocatoria y fue seleccionada para la serie basada en la vida de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Según Adrián Sosa, co-productor del tema y director de Music Publishing de Univision, para la serie se buscaba "a la cantante ideal para el track, y a su vez alguien que pudiera escribir las palabras adecuadas que interpretaran tanto la estética como el relato de la serie".



iLe tuvo solamente una semana para componer el tema y someterlo a convocatoria, una experiencia la cual describe como "intensa". Esta es la primera vez que la artista, quien comenzó su carrera junto a sus hermanos René Pérez y Eduardo Cabra en el grupo Calle 13, participa en un tema para cine o televisión. "iLe fue el primer nombre que surgió, y luego de trabajar con varias cantantes y compositoras, aquella primera idea fue la que predominó y enamoró a todos los involucrados luego de recibir los demos de la cantante puertorriqueña", dice Sosa. En febrero, iLe ganó un GRAMMY a 'Mejor album latino de rock, urbano o alternativo' por su disco debut, Ilevitable.



Para 'Vienen a verme', iLe investigó sobre la vida del narcotraficante mexicano, incluyendo entrevistas con su madre. "Cuando hice 'click' fue al buscarle un lado humano y me fui por ese lado que seguramente tendrá él, que tenemos muchos de nosotros, de confundir la protección con la pertenencia y viceversa, dentro de una manera un poco poética me inspiré a escribir la canción," dice iLe. "Es como si él fuera dueño de las cosas de las cuales no puede ser dueño, como la naturaleza o las mismas emociones."

La canción fue producida por Botero, Sosa, iLe e Ismael Cabra (ex baterista de Calle 13 y productor de Ilevitable de iLe) con música de Botero y letra de iLe. Las voces fueron grabadas en La Casa del Sombrero, estudio del productor Eduardo Cabra en San Juan, mientras que la grabación de la música se llevó a cabo en Colombia y la mezcla se hizo en la ciudad de Nueva York. Además de la versión creada para la serie de TV, se está trabajando una versión de larga duración para lanzamiento comercial.



Por su parte, iLe ha podido ver el primer episodio de la serie 'El Chapo' ("me llama mucho la atención conocer más de la historia") y ha seguido series como Narcos, sobre la vida de Pablo Escobar. "Son personajes que existieron y marcaron de alguna manera, sea positiva o negativa, sigue siendo interesante como personas," dice iLe. "Traté de jugar un poco con la letra también, aunque no estemos de acuerdo, o aunque uno no piense de la misma manera, tratar de buscar una manera en que podamos entender siempre las posiciones de los demás, aunque sea algo negativo, pero son realidades".

La serie 'El Chapo' se estrena el domingo 23 de abril a las 8pm por Univision.



