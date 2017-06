'El Chapo' se convirtió en patrón del narcotráfico: así fue el capítulo 2 de la serie sobre Joaquín Guzmán Loera

Tras demostrar su poderío al pasar las toneladas de droga de Pablo Escobar desde Colombia hasta Estados Unidos, 'El Chapo' quería más poder. Muy pronto el nuevo clima político de México le daría al capo la oportunidad de ascender en la vida criminal.

El conflicto con los Avendaño



Para hacer más negocios buscó a los Avendaño, líderes del Cártel de Tijuana, para ofrecerles una alianza: ‘El Chapo’ podría pasar por sus territorios para transportar cocaína a cambio de un porcentaje de las ganancias.



Benjamín dio una respuesta que hirió profundamente el orgullo de Joaquín, “los patrones sólo nos asociamos con patrones”, le dijo. Este fue el primer suceso que iniciaría el posterior rompimiento y sangriento conflicto entre los Avendaño y ‘El Chapo’.

Guzmán Loera no estaba dispuesto a dejarse vencer porque los Avendaño no lo reconocían por no ser patrón y comenzó a transportar la droga en su territorio sin que ellos lo supieran valiéndose de trucos para ocultarla en latas de comida.



La verdadera guerra comenzó cuando Ramón Avendaño asesinó a ‘El Rayo’, el mejor amigo de ‘El Chapo’, en un ataque de furia cuando este intentó entrar a una de sus fiestas.

‘El Chapo’ juró que no perdonará que los Avendaño lo hayan humillado y arrebatado a uno de sus pocos amigos y hombres de confianza.



'El Chapo' se convierte en patrón

En diciembre de 1988, México tiene nuevo presidente y su llegada marca una transformación en la estructura del narcotráfico en el país. Desde ahora el gobierno controlará a los patrones y designará territorios.

Después de encarcelar a Miguel Ángel ‘El Jefe de Jefes’ y Amado, 'Don Sol' junto con el General Blanco citó a los patrones y a ‘El Chapo’ para definir las nuevas reglas. Dentro del plan estuvo incluido Joaquín Guzmán Loera a quien nombraron desde ese momento patrón y encargado del negocio del narcotráfico en Tecate, Baja California.

‘El Chapo’ sabe que ahora puede acabar con sus enemigos y conseguir más aliados. Para tener todo el control robó importantes documentos que pueden acabar con las carreras políticas de muchos de los más poderosos del gobierno mexicano y no dudará en usarlos si es necesario.



Mientras tanto, 'Don Sol' y el presidente se preparan para controlar a ‘El Chapo’ pues ya comienzan a notar que puede ser el más peligroso de los patrones del narcotráfico.

