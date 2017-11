‘El Chapo’ festejó en grande su boda mientras la guerra contra el narco destruyó la vida de miles de inocentes

Felipe Alarcón, ‘El Chapo’ y Don Sol emprendieron una guerra que hirió en lo más profundo a la sociedad mexicana. Mira lo mejor del capítulo 8 y no te pierdas el nuevo episodio este domingo a las 10pm/9C por Univision.

Este episodio de la serie se enfoca principalmente en lo que durante una guerra, se conoce como daños colaterales. Así, vemos tres historias que se cuentan de manera paralela y ocurren en los márgenes de todo lo que hemos visto en capítulos anteriores; estos son personajes que no vimos antes, que posiblemente no volveremos a ver: pero eso no es lo relevante. Aquí lo que importa es cómo estas historias nos muestran las consecuencias de los actos de Joaquín Guzmán y Conrado Sol.



Una jovencita es secuestrada en una discoteca de Nuevo Laredo durante una redada del narco. Su madre, desesperada, viaja a Culiacán para rescatarla. Pronto, caerá en una red de corrupción que podría poner en riesgo su vida, pero no cejará en su intento.



Un joven futbolista aficionado es secuestrado en plena calle y obligado a convertirse en sicario de los Emes. Poco a poco, la tortura y la violencia lo desensibilizan al punto de que acaba convertido en una máquina de matar, perdiendo su futuro y su alma.



Un matrimonio con una hija pequeña ha trabajado en la siembra de amapola desde hace años, pero ahora que ha estallado la guerra contra el narco, los enfrentamientos entre militares y cárteles los orillan a tomar una decisión desesperada.

Rostros anónimos, gente como uno, que son arrastrados a vivir una pesadilla orquestada por el megalómano presidente Alarcón, que se siente afectado por la mala imagen de la guerra y exige a Conrado Sol que haga algo, éste se apoya en 'El Chapo', que a su vez, sigue planeando la manera de hacer crecer a su Federación y por fin dominar a El Cano, antes de que éste lo venza a él.