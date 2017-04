Así fue el estreno de la serie 'El Chapo': Joaquín Guzmán Loera conoce a Pablo Escobar

En el inicio de la serie ‘El Chapo’ destacó la ambiciosa y violenta personalidad de Joaquín Guzmán Loera y sus primeros grandes pasos dentro del poderoso Cártel de Guadalajara con los que el narcotraficante originario de Badiraguato, Sinaloa, empezó a construir su imperio.





‘El Chapo’ comienza su ascenso

En 1985 el narcotráfico estaba en manos del Cártel de Guadalajara y su líder era Miguel Ángel, ‘El Jefe de Jefes’ quien tenía bajo su mando a patrones que manejaban el negocio en los distintos estados que controlaban en México.

‘El Chapo’ era un subalterno que trataba de sobresalir para conseguir que lo nombraran patrón. Con la intención de convencer a Miguel Ángel, Joaquín construyó su primer túnel con el que pretendía transportar una importante cantidad de cocaína desde México a Estados Unidos y, en cuanto lo tuvo listo, le pidió a ‘El jefe de jefes’ que lo presentara con Pablo Escobar, el líder del Cártel de Medellín, para hacerle la propuesta de trasladar la droga en tiempo record.



Pero el negocio de la cocaína ya tenía dueño y ese era Amado así que Miguel Ángel le exigió que siguiera con sus tareas como subalterno y dejara de armar desorden. Ante el rechazo, la ambición de poder de ‘El Chapo’ se encendió todavía más y lo motivó a buscar por su propia cuenta al narcotraficante colombiano.

Joaquín Guzmán Loera ofreció transportar la cocaína en 48 horas, tiempo inimaginable hasta el momento, desde Colombia hasta Estados Unidos. Cuando lo logró dejó estupefactos a los grandes capos de la droga y puso su primer peldaño para escalar hacia las grandes esferas del narco.



El Chapo - Pablo Escobar puso a prueba el poder de 'El Chapo' para traficar su droga - Escena del día /Univision Story House 0 Compartir

Desde este momento, ‘El Chapo’ ya mostraba que era capaz de todo para llegar hasta la cúspide. Cuando concluyó su traslado de cocaína desde México a Estados Unidos no dudó en ordenar a ‘El Güero’ el asesinato de todos los trabajadores que lo ayudaron a construir el túnel para que nadie pudiera delatarlo.



'El Güero' asesinó a los trabajadores del túnel por órdenes de 'El Chapo' /Univision Story House 0 Compartir

El conflicto con los Avendaño

Aunque ‘El Chapo’ se sentía mucho más fuerte después de pasar toneladas de droga a través de su túnel todavía no estaba satisfecho, quería más poder. Para hacer más negocios buscó a los Avendaño, líderes del Cártel de Tijuana, para ofrecerles una alianza: ‘El Chapo’ podría pasar por sus territorios para transportar cocaína a cambio de un porcentaje de las ganancias.

Benjamín dio una respuesta que hirió profundamente el orgullo de Joaquín, “los patrones sólo nos asociamos con patrones”, le dijo. Este fue el primer suceso que iniciaría el posterior rompimiento y sangriento conflicto entre los Avendaño y ‘El Chapo’.



El Chapo - Benjamín y Ramón Avendaño menospreciaron a 'El Chapo' y se negaron a ser sus socios - Escena del día /Univision Story House 0 Compartir

Guzmán Loera no estaba dispuesto a dejarse vencer porque los Avendaño no lo reconocían por no ser patrón y comenzó a transportar la droga en su territorio sin que ellos lo supieran valiéndose de trucos para ocultarla en latas de comida.

La verdadera guerra comenzó cuando Ramón Avendaño asesinó a ‘El Rayo’, el mejor amigo de ‘El Chapo’, en un ataque de furia cuando este intentó entrar a una de sus fiestas.

‘El Chapo’ juró que no perdonará que los Avendaño lo hayan humillado y arrebatado a uno de sus pocos amigos y hombres de confianza.

‘El Chapo’ se convierte en patrón

En diciembre de 1988, México tiene nuevo presidente y su llegada marca una transformación en la estructura del narcotráfico en el país. Desde ahora el gobierno controlará a los patrones y designará territorios.



publicidad

Después de encarcelar a Miguel Ángel ‘El Jefe de Jefes’ y Amado, 'Don Sol' junto con el General Blanco citó a los patrones y a ‘El Chapo’ para definir las nuevas reglas. Dentro del plan estuvo incluido Joaquín Guzmán Loera a quien nombraron desde ese momento patrón y encargado del negocio del narcotráfico en Tecate, Baja California.

‘El Chapo’ sabe que ahora puede acabar con sus enemigos y conseguir más aliados. Para tener todo el control robó importantes documentos que pueden acabar con las carreras políticas de muchos de los más poderosos del gobierno mexicano y no dudará en usarlos si es necesario.

Mientras tanto, 'Don Sol' y el presidente se preparan para controlar a ‘El Chapo’ pues ya comienzan a notar que puede ser el más peligroso de los patrones del narcotráfico.



Mira el avance del capítulo 2 de la serie 'El Chapo'