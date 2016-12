Se cierra la planta Diablo Canyon y los residentes de California serán los más beneficiados

El cambio ambiental -para mal- es una realidad que no puede taparse con un dedo. A la vez, tomar consciencia de que como ciudadanos del mundo podemos transformarla, también lo es.

Esa ha sido una de las principales motivaciones de Pacific Gas & Electric Company cuando en 2016, se propuso asentar bases fijas para construir un futuro mejor para la energía en California.

Geisha Williams, Presidenta de Operaciones Eléctricas de PG&E, habló de la alianza de varias entidades, entre las que están, por supuesto, PG&E, Friends of the Earth, Natural Resources Defence Council, Environment California, Alliance for Nuclear Responsibility, International Brotherhood of Electrical Workers 1245 y la Coalition of California Utility Employees, que ya están trabajando conjuntamente para lograr un cambio notorio en el medio ambiente, y por el que cerrarán la famosa planta nuclear Diablo Canyon y reemplazando su producción con otros métodos no nocivos para el planeta.

¿Por qué cerrar una planta que lleva tantos años trabajando?

La respuesta muy fácil de de entender. “Comprendemos que Diablo Canyon ha desempeñado un inmenso papel en la economía regional de la Costa Central, pero ahora la compañía tiene como premisa construir el futuro de California con energía segura, limpia, confiable y asequible, eliminando la nuclear”, dice.

“Las licencias de funcionamiento expirarán finalizando un periodo productivo de 40 años y, aunque en su tiempo fue la mejor opción, la tecnología ha evolucionado y hoy contamos con prácticas menos costosas y más amigables con el medio ambiente”.



publicidad

En la lucha contra el cambio climático la colaboración es la clave del éxito

Williams se siente orgullosa, pues “el acuerdo que hemos creado refleja un nuevo compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y modernizar la red eléctrica del estado, por lo que nosotros, que somos el proveedor de energía más grande de California, estamos trabajando con organizaciones medioambientales y laborales para abordar este cambiante panorama energético, cuidando los intereses de todos, sin excepción”.



Cuáles son y cuándo se verán los cambios

La poderosa alianza nombrada al comienzo, incluye la tarea de hacer que PG&E produzca un 55% de energía renovable para el año 2031. Para explicarlo más claramente, la energía renovable es aquella que se consigue de fuentes prácticamente inagotables, pues tienen la capacidad de regenerarse naturalmente, prometiendo efectos altamente positivos en el medio ambiente.

“La producción solar y eólica desempeñará, cada vez en mayor medida, un papel importante en el futuro energético de California y la producción completa de Diablo Canyon dejará de ser necesaria”, comenta Geisha Williams, quien también avisa que PG&E pagará ciertos impuestos al Condado de San Luis Obispo, para resarcir la reducción de aquellos a la propiedad, ocasionados por el cierre de la planta.



publicidad

Pensando en los usuarios y en sus trabajadores

Cuando una compañía anuncia que cerrará sus operaciones, de inmediato aparece la duda de cuántas de sus trabajadores se verán afectados y perderán sus trabajos. Este punto ha sido tomado en cuenta de manera muy seria, por lo que “ PG&E proporcionará incentivos para conservar a los empleados, proveerá re-entrenamiento y trasladará personal a otros puestos de trabajo dentro de la empresa”, aclaró la Presidenta de Operaciones Eléctricas de PG&E.

En resumen, una vez se cierre completamente la planta Diablo Canyon, los residentes de California serán los más beneficiados.