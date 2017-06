Prissila Sánchez, el rostro millennial de Edición Digital San Antonio

SAN ANTONIO, Texas. - A sus 29 años, Prissila Sánchez se considera amante de su familia, el fútbol y una millennial de tiempo completo que siempre está conectada a las redes sociales.

Ella estará al frente del nuevo informativo Edicion Digital San Antonio que inicia este lunes 26 de junio, junto a su amiga y colega Brenda Jiménez.

Sánchez nació en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Allí vivió hasta los 18 años y luego se trasladó a Monterrey para estudiar periodismo.

Su carrera periodística comenzó en la estación local de TV Azteca en Monterrey, donde trabajó cuatro años y medio. Con el tiempo se convirtió en la presentadora de El tiempo, en un espacio matutino de cuatro horas. Esto, afirma, le sirvió para ganar más experiencia.

“Monterrey es una ciudad que considero como otra casa, me encanta y la extraño. Hice muchos amigos y tuve mucha experiencia”, recordó Sánchez, quien dice ser una mujer práctica y moderna.

Sus abuelos, ciudadanos estadounidenses, la incentivaron para que buscara oportunidades en este país.

“Mi abuela me decía: debes de aprovechar que eres ciudadana estadounidense y trabajar aquí”, contó la joven periodista.

Un buen día estaba viendo Univision y escuchó en un comercial que habría audiciones para Nuestra Belleza Latina en San Antonio. Recuerda que se presentó un 19 de diciembre de 2013.



publicidad

Salió elegida y viajó a Miami para participar en el show de 2014. Renunció a su trabajo en Monterrey y desde ese momento su vida cambio.

“Quede de sexta finalista del show. De allí mi actual directora de noticias Moanna Ramírez me llamó para tener una entrevista para el noticiero porque era la representante de Texas”, dijo Sánchez.

Cuando conocieron su experiencia le hicieron un casting y fue contratada como presentadora de El tiempo.

Así fueron sus inicios en Univision San Antonio en julio de 2014. Inicialmente tuvo el segmento en los noticieros de las 5:00 pm y de las 10:00 pm. El año pasado nació su hija Romina y cambió su horario.



Prissila Sánchez y su hija Romina

Actualmente su día inicia con el noticiero matutino a las 4:00 am y, a partir de la próxima semana, empieza un nuevo capítulo en su carrera como presentara de Edición Digital San Antonio.

“Mi reto en este proyecto es conducir por primera vez un programa de media hora, mantenerme informada de las noticias locales y de las redes sociales... eso no es difícil porque soy millennial”, dijo entre risas.

La red social que más usa es Instagram, luego Facebook, Snapchat y por último Twitter.

Sánchez no solo será presentadora sino que también colaborará en la producción del informativo.

“Tengo que aprender más el detrás de cámara para saber cómo nace el show y no solo presentarlo”, comentó. “Estoy contenta porque no solo me va a ver la gente que vive en el área de San Antonio, sino que a través de las redes sociales vamos a llegar a otra audiencia, me va a ver mi mamá”.



publicidad

Su familia, que reside en México, podrá ver el show a través de la transmisión en vivo por Facebook.

Durante los fines de semana disfruta su tiempo en familia, le encanta preparar una carne asada y ver los partidos de su equipo Los Rayados.

A Prisscila la puede seguir en sus redes sociales Facebook; Prissila Sanchez, Instagram: PrissilaSanchez, Snapchat: PrissilaSanchez, Twitter: PrissilaOficial.



Edición Digial San Antonio inicia este lunes 26 de junio

Edición Digital San Antonio, es el nuevo informativo de Univision 41que se trasmitirá de lunes a viernes a las 11:30 a.m. y que permitirá a la audiencia enterarse de las noticias locales, nacionales y del mundo desde cualquier dispositivo móvil.