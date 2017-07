Familia hispana sospecha que un hijo perdió la vida por el “reto de la ballena azul”

Alexis González llamó a su hermano menor para que fuera a comer, pero Isaiah no le respondió. Cuando fue a buscarlo a su cuarto, encontró al adolescente de 15 años ahorcado en su clóset. El forense lo declaró muerto a las 2:28 p.m. del sábado.

“Fue aterrador”, dice González, todavía en shock. “Me parte el corazón porque él debería estar aquí con nosotros”.

Cerca del cuerpo, encima de un zapato, estaba un celular grabando lo que está siendo tratado por la las autoridades como un suicidio.



La familia González asegura que Isaiah era “un niño feliz”, que le gustaba ayudar a los demás y siempre les daba un beso con las buenas noches. No tenían indicios de que moriría así.

Pero buscando respuestas que los ayuden a entender la tragedia, encontraron fotos y mensajes en las redes sociales que les hacen pensar que su hijo participaba en el llamado “reto de la ballena azul”, un supuesto “juego” macabro que se difunde por redes sociales, en el que hay que cumplir 50 metas diarias que van desde ver películas de terror y mutilarse hasta quitarse la vida.

Los Gonzaléz ahora recuerdan algunas actitudes extrañas de Isaiah en los días que precedieron a su muerte. Como que fue al parque Six Flags Fiesta Texas con su hermana, pero se quedó sentado oyendo música solo y estaba menos comunicativo. En un mensaje en una red social aseguró que había ingerido cloro y que se quitaría la vida.



Aunque autoridades, como la policía de Miami y un distrito escolar de Alabama, han alertado sobre el juego, aún hay dudas de si es un engaño cibernético o una profesía autocumplida de internet.

Pero para los González, el fenómeno es real y lo culpan por la muerte de Isaiah.

“Todas las cosas nos indican que eso era”, dijo Jorge González durante una entrevista con Univision San Antonio.

“Para él era un juego, igual para otros niños que no saben”, advirtió el padre, quien cree que Isaiah no tenía intención de suicidarse, pero terminó asfixiándose accidentalmente porque la cuerda estaba muy apretada.

Autoridades en América Latina investigan muertes de adolescentes que podrían estar vinculadas a ese reto. Una familia en Georgia aseguró esta semana que su hija, de 16 años de edad, también falleció víctima de ese fenómeno.







Comunicación y redes

Cerca de dos semanas antes de que el adolescente muriera, Jorge González leyó en una publicación en Facebook sobre el “reto de la ballena azul”. Buscó información en internet y luego sentó a sus hijos en el comedor de la casa para advertirles sobre el fenómeno. Le prometieron que “no harían una estupidez como esa”.

Pero ahora se arrepiente de no haber revisado el celular de su hijo.

“Tienen que ver los teléfonos, tienen que meterse en social media y ver eso”, urge a otros padres. “Puede que puedan salvar la vida de su hijo si se meten en su social media”.

La hermana de Isaiah también le pide a otros jóvenes que busquen ayuda para sus amigos si saben que están involucrados en algo así.



“Tienes que buscar ayuda, tienes que hablar con su familia”, señaló Scarlet Cantú González. “Si no puedes, llama al 9-1-1, esto no es broma, no puedes bromear con esto”.



Adolescentes que se sientan deprimidos o aislados pueden ser más vulnerables a ser manipulados por usuarios inescrupulosos en las redes sociales, advierten expertos.

“Es muy importante que los papás estén bien informados de lo que están viendo sus hijos en sus celulares”, dijo la consejera Isela Vilchis a Edición Digital San Antonio.

Vilchis también recomendó escuchar y hacerle preguntas a los hijos desde pequeños, sobre todo si notan que se están aislando o cambios en su personalidad.

La línea nacional de ayuda para la prevención del suicidio ofrece asimismo atención en español las 24 horas. Las llamadas al 1-888-628-9454 son confidenciales.

Isaiah será velado este miércoles de 6 a 9 p.m. en la Palm Heights Mortuary y su funeral será el jueves. El programa R.O.TC. de entrenamiento militar y liderazgo de la preparatoria Southside, al que pertenecía, le rendirá tributo. Se creó un GoFundMe para ayudar a costear los gastos.



El deseo y el consuelo de la familia González es que la muerte de su hijo ayude a salvar a otros.

“Le pedimos que sigan orando no nada más por mi hijo, que está en paz, sino por los otros niños que están perdidos y creen que no hay salvación para esto, pero sí la hay”.