“Por favor ayúdame. Estoy atrapado aquí”, el mensaje que permitió rescatar a un hombre dentro de un cajero automático

SAN ANTONIO, Texas. - Un hombre se quedó atrapado al interior de un cajero automático en Texas y tuvo que pasar notas escritas a mano a los clientes pidiéndoles ayuda para salir, informó este jueves la policía de Corpus Christi.

El incidente ocurrió este miércoles. Un contratista quedó atrapado mientras cambiaba la cerradura de una habitación que lleva a la parte de trasera del cajero en una sucursal de Bank of America, informó el oficial Gena Peña. Al parecer no pudo salir pues no tenía la tarjeta llave de la habitación y no podía notificar a los trabajadores del banco que necesitaba ayuda.

Al darse cuenta que distintos clientes llegaban al cajero a sacar dinero, el hombre decidió pasarles una nota de ayuda a través de la ranura de los recibos.

“Por favor ayúdame. Estoy atorado aquí y no tengo mi celular. Por favor llama a mi jefe al número (…)”, escribió el hombre.

"Algunos clientes ignoraron el mensaje pues pensaron que era una broma", dijo Peña. Sin embargo, un cliente sí llamó a la policía, pues alcanzó a escuchar una voz débil que provenía del interior del cajero automático.

Al llegar a la sucursal, un oficial pateó la puerta de la habitación para liberar al contratista, de quien no se ha revelado aún su identidad. Fue rescatado.

Vea también: