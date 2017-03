Identifican a un hombre colombiano que murió ahogado en el río Guadalupe en el centro de Texas

SAN ANTONIO, Texas.- La Policía de la ciudad de New Braunfels, al centro de Texas, confirmó que un hombre colombiano murió ahogado en el río Guadalupe este domingo mientras se encontraba nadando ahí.

El hombre fue identificado como Maikol Castiblanco Espinosa, de 27 años. Las autoridades informaron que el incidente fue reportado a las 4:45 p.m. de este domingo, cuando la Policía de la ciudad y el Departamento de Bomberos de New Braunfels llegaron al río Guadalupe cerca de la cuadra 700 de la interestatal 35 en dirección norte.



@NBPDTX releases info about apparent accidental drowning on Guadalupe River. Details here: https://t.co/Bs1mJYmGr7 pic.twitter.com/mHMNzw4r0f