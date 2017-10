Un niño autista que estaba desaparecido desde el lunes fue hallado muerto en un contenedor de basura

SAN ANTONIO, Texas. - El cuerpo sin vida de David Pakko, un niño autista de 6 años de edad que estaba desaparecido desde el pasado lunes, fue encontrado dentro de un contenedor de basura el martes, en las afueras del apartamento donde vivía con su familia en Lynwood, Washington.



The body of missing 6 year-old boy located this morning, victim of homicide. A 19 YO male relative is in custody. https://t.co/zIyZ7wW422

— Snohomish Sheriff (@SnoCoSheriff) October 17, 2017