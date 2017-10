Familiares de joven texano acusado de matar a su sobrino dicen que él también es autista

SAN ANTONIO, Texas. - Randy Henckel, padre del joven texano que fue arrestado en Lynnwood, en el estado de Washington, como principal sospechoso del asesinato de un niño autista que resultó ser su propio sobrino, dijo estar devastado con la noticia de la muerte de Dayvid Pakko, quien era su nieto, y el encarcelamiento de su hijo.

"No hay palabras para esto. Paso de sentirme destrozado por la muerte de Dayvid a sentirme destrozado porque mi dócil, dulce y alegre hijo se encuentra dentro de una celda en estos momentos", afirmó este jueves Henckel al diario San Antonio Express News.





El padre del acusado asegura que su hijo sufre de un trastorno mental relacionado con el autismo, al igual que su fallecido nieto, y que sería incapaz de cometer el crimen del que lo están acusando. Henckel está convencido de que el joven es inocente y posiblemente no entendió lo que ocurría o fue manipulado para hacer declaraciones que lo incriminan.

Andrew Henckel, de 19 años, fue detenido el miércoles por autoridades del condado Snohomish y enfrenta cargos de asesinato en primer grado. Su detención se produjo luego de que las autoridades hallaron el martes el cuerpo de Dayvid, quien había desaparecido el día anterior.

Durante un interrogatorio, el joven confesó haber ahogado intencionalmente al niño en una bañera mientras se encontraba bajo su cuidado.



"(El joven) admitió que llamó a Dayvid para que viniera al baño, lo cargó, lo metió boca abajo en la bañera llena de agua y le sostuvo la cabeza sumergida por cerca de 30 segundos, en los que el niño trató de defenderse, luego se quedó inmóvil", detalla un informe judicial de los detectives del condado Snohomish.

El acusado es hermano de la madre de la víctima y había viajado desde San Antonio a Seattle para pasar algunos días con ella, según relató el padre de ambos. "Se suponía que fuera una experiencia familiar positiva y enriquecedora", lamentó.

El día que Dayvid desapareció, la pareja de la madre, a quien Henckel identificó como Joe, se había quedado en el apartamento con él y con Andrew, que acababa de llegar. Pero esa tarde el hombre salió y dejó al joven cuidando a su sobrino.

Henckel dijo que su hijo jamás había estado a cargo de un menor antes y que Joe no debió dejarle tal responsabilidad.

El reporte del San Antonio Express News da cuenta de que mientras el niño estuvo desaparecido, Andrew sostuvo una conversación telefónica con su padre, en la que detalló que se había quedado dormido mientras el menor jugaba en el apartamento y que supo de su desaparición cuando Joe lo despertó.

"Me preocupaba que se sintiera responsable ya que estaba cuidando a Dayvid. Me di cuenta de que había preocupación en su tono de voz, pero me pareció que estaba bien", dijo Henckel. "No hubo señales de alerta. Era como si me estuviera hablando en casa. Respondía con calma y con normalidad a mis preguntas".



Andrew Henckel se encuentra en la prisión del condado Snohomish y se le fijó una fianza de un millón de dólares. Las autoridades aún esperan el dictamen del Médico Forense para informar la causa oficial de muerte del menor.



