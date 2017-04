Casos recientes de abuso a menores exponen la grave problemática de maltrato infantil en el condado Bexar de Texas

SAN ANTONIO, Texas. - En los últimos días, en la ciudad de San Antonio se han registrado varios incidentes violentos contra menores de edad, provocando incluso la muerte de las víctimas.

Uno de ellos es el caso de la niña Alaina Beauford, de 2 años de edad, quien murió presuntamente a manos de su madre Shari Anniquia Newman, de 22 años de edad, el sábado pasado. Durante una conversación con los detectives de la policía de San Antonio, Newmann y su pareja argumentaron que la niña se había lastimado tras caerse de un escúter motorizado.

El cuerpo de la menor mostraba heridas que no coincidían con este tipo de accidentes. Además de tener una fractura en el cráneo y múltiples heridas internas, el cuerpo de Alaina presentaba moretones en distintas etapas de sanación en la cabeza, la cara y la espalda. Ahora, Newmann enfrenta cargos de asesinato con posibilidad de pena capital.



Otro caso reciente, es el de una menor de 14 meses, quien se encuentra en condición crítica tras recibir lesiones severas en la cabeza. De acuerdo con las autoridades el principal sospechoso fue identificado como Javiele Frías, de 23 años de edad, quien inicialmente reportó que la menor se había caído de la cama.

Tras un interrogatorio policiaco, Frías confesó haber tirado a la bebé contra el piso, mientras la sostenía de las piernas y la sacudía para que dejara de llorar. El sujeto enfrenta cargos por causarle lesiones a un menor, pero podrían imputarlo con nuevos cargos si la bebé muere. En 2012, había sido acusado de violencia continua contra un familiar, según registros judiciales del condado Bexar.



El Departamento de la Familia y Servicios de Protección de Texas (DFPS, por sus siglas en inglés), 58, 664 niños en Texas fueron víctimas de abuso y maltrato en 2016, de los cuales 5,082 fueron registrados en el condado de Bexar, convirtiéndose en el cuarto condado con el mayor número de incidentes confirmados en el estado.

A nivel estatal, el abuso infantil comprende diversos actos como abandono, abuso emocional y físico, tráfico laboral, negligencia médica, tráfico y abuso sexual, entre otros.



Ante estas cifras, el DFPS anunció una inversión de más de un millón de dólares en materia preventiva a través de la campaña Help for Parents, Hope for Kids.

Durante todo abril, mes de la prevención de abuso infantil, autoridades y líderes locales informarán a la comunidad sobre las condiciones que propician el maltrato infantil y cómo reportar un incidente de esta categoría.

“Todos somos responsables de proteger a los niños”, dijo Henry ‘Hank’ Whitman, Jr., comisionado del DFPS. “Reportar y responder al abuso es importante, al igual que ayudar a los padres con el estrés al que deben enfrentarse”.

