Ataques recientes a menores exhiben los altos índices de maltrato infantil en San Antonio

SAN ANTONIO, Texas.- En los últimos días, la ciudad de San Antonio ha registrado múltiples incidentes violentos en contra de menores de edad, provocando incluso la muerte de las víctimas.

Uno de ellos es el caso de Alaina Beauford de 2 años de edad, quien fue presuntamente asesinada por su madre Shari Anniquia Newman de 22 años de edad el sábado pasado. Durante una conversación con los detectives de la policía de San Antonio, Newmann y su pareja argumentaron que la niña se había lastimado tras caerse de un escúter motorizado.

Sin embargo, el cuerpo de la menor mostraba heridas que no coincidían con este tipo de accidentes. Además de tener una fractura en el cráneo y múltiples heridas internas, el cuerpo de Alaina presentaba moretones en distintas etapas de sanación en la cabeza, cara y espalda. Ahora, Newmann enfrenta cargos por homicidio capital.



Arrestan a una madre de San Antonio acusada de asesinar a su hija de dos años /San Antonio: KWEX 0 Compartir

De forma similar, una menor de 14 meses de edad se encuentra en condición grave luego de que recibiera heridas serias en la cabeza. De acuerdo con las autoridades el principal sospechoso fue identificado como Javiele Frías, de 23 años de edad, quien inicialmente reportó que la menor se había caído de la cama. Sin embargo, durante el interrogatorio policiaco, Frías confesó haber tirado accidentalmente a la bebé mientras la sostenía de las piernas y la sacudía para que dejara de llorar.



Arrestan a hombre en San Antonio por causar heridas severas a una bebé y ponerla en riesgo de muerte /San Antonio: KWEX 0 Compartir

De acuerdo con el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección (DFPS, por sus siglas en inglés), 58, 664 niños en Texas fueron víctimas de abuso y maltrato en 2016, de los cuales 5,082 fueron registrados en el condado de Bexar, convirtiéndose en el cuarto condado con el mayor número de incidentes confirmados.

A nivel estatal, el abuso infantil comprende diversos actos como abandono, abuso emocional y físico, tráfico de mano de obra, negligencia médica, tráfico y abuso sexual, entre otros.



Ante estas cifras, el DFPS anunció una inversión de más de un millón de dólares en materia preventiva a través de la campaña Help for Parents, Hope for Kids. Durante todo abril, mes de la prevención de abuso infantil, autoridades y líderes locales informarán a la gente sobre las condiciones que propician el maltrato infantil y cómo reportar un incidente de esta categoría.

“Todos somos responsables de proteger a los niños”, dijo Henry ‘Hank’ Whitman, Jr., comisionado del DFPS. “Reportar y responder al abuso es importante, al igual que ayudar a los padres con el estrés al que deben enfrentarse”.