Brenda Jiménez: Experiencia y profesionalismo en el nuevo informativo Edicion Digital San Antonio

SAN ANTONIO, Texas. - Brenda Jiménez es una socióloga que encontró en el periodismo la pasión de su vida. Su carrera inició en Las Vegas, así por casualidad, con una oferta de trabajo que le hizo en ese momento la directora de noticias de la estación en la 'ciudad que no duerme'.

Su recorrido en el campo periodístico inició en el 2001 como reportera en el Noticiero Univision Las Vegas.

“Me dijo que necesitaban contratar a una reportera que no ganara mucho porque no tenía un presupuesto muy alto y yo no tenía mucha experiencia”, recordó entre sonrisas Jiménez, madre un niño de 5 años y una niña de 16.

Entonces decidió tomar el reto y pensó que si no le gustaba el trabajo simplemente renunciaba.

“Desde eso han pasado 15 años. Me enamoré de la carrera. Empecé como reportera y después se me dio la oportunidad de conducir los dos noticieros de las 5 y las 11”, mencionó la conductora originaria de Tijuana, Baja California.



Prissila Sánchez y Brenda Jiménez presentan Edición Digital San Antonio

Con el paso de los años decidió que era el momento de crecer y buscar nuevos horizontes fue así como encontró en Univision San Antonio la oportunidad que estaba buscando.

“Quería tener otra experiencia, crecer y vi que en San Antonio estaban buscando [una presentadora]. Mi esposo es de El Paso, Texas y él se quería regresar”, contó Jiménez.

Fue así como envió su demo por correo, como en los viejos tiempos, el director le hizo una entrevista de dos horas por teléfono y le pidió que viajará a San Antonio. Ese mismo día le hizo pruebas en cámara y al siguiente día le ofreció la posición. Ella no lo pensó dos veces y aceptó.

Jiménez inició en el 2008 como conductora de los noticieros de las 5:00 p.m. y las 10:00 pm en Univision 41 San Antonio. Esta posición la ocupó por cinco años, pero actualmente solo presenta el informativo de las 5:00 p.m. Este lunes inicia como presentadora del nuevo proyecto Edición Digital.



“Me encanta, estoy muy contenta, se me han presentado muchas oportunidades”, expresó Jiménez.

Su jornada inicia a las 8:00 a.m. para empezar a armar el noticiero digital junto con el productor y su compañera de set Prissila Sánchez.

Después del noticiero de las 5:00 p.m. termina su día y es entonces cuando se convierte en madre, el trabajo que más disfruta, hasta la media noche.

A diferencia de los otros informativos digitales que inició Univision recientemente en varios mercados, este será bilingüe.

La conductora aseguró que este será el reto más grande, incorporar ambos idiomas sin traducir. Señaló que según estudios, la comunidad hispana en San Antonio habla los dos idiomas. Algunos no dominan muy bien el español y es por eso que les interesa aprenderlo y tienen en Univision una herramienta.

“Queremos que nos vean, que interactúen con nosotros a través de las redes y que nos manden mensajes, en español y en inglés, aquí todos somos bilingües”, precisó Jiménez.

Edición Digital San Antonio, es el nuevo informativo de Univision 41 que se trasmitirá de lunes a viernes a las 11:30 a.m. y que permitirá a la audiencia enterarse de las noticias locales, nacionales y del mundo desde cualquier dispositivo móvil.