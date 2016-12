Jeremih and Chance The Rapper Release Christmas Mixtape

Take a listen to the nine tracks from the joint Christmas mixtape

The Associated Press

We're getting an early Christmas gift from Jeremih and Chance the Rapper with "Merry Christmas Lil' Mama" mixtape.

Last year the two performed "Somewhere in Paradise" together.



WARNING: The audio tracks below contains explicit language - listener discretion advised.



Tracklisting

1.) All The Way

2.) Snowed In

3.) Stranger At The Table

4.) Joy

5.) I'm Your Santa

6.) I Shoulda Left You

7.) The Tragedy

8.) Chi Town Christmas

9.) Merry Christmas Lil Mama