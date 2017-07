Mala Luna Fest is back; bigger and better!

The two-day festival will be held at Nelson Wolff stadium

The Mala Luna Music Festival was lit last year and this year is going to be bigger and better at a new location. This year, the two-day festival will be going down on October 28th & 29th at the Nelson W. Wolff Municipal Stadium parking lot.

Performing live: Future • Lil Wayne • Wiz Khalifa • Migos • Afrojack • Carnage • Khalid • Borgore • Playboi Carti • Kali Uchis • Ugly God • Smokepurpp • Trae Tha Truth • J.I.D • Maxo Kream • Xavier Omär • Intre Official • Bamsworth Belli • Izaq Roland • Lil Yodaa • Isabela Rodriguez

If you haven't already bought your tickets, they're on sale at www.MalaLunaFestival.com. Don't wait until the last minute.

Check out photos from last year's Mala Luna Fest.



