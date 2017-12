Presidente de la Cámara le da plazo a Rodríguez Ruiz hasta el domingo para renunciar o enfrentar juicio político

El legislador insiste en que no va a renunciar porque no está acusado de delito alguno.

El presidente de la Cámara, Carlos Méndez, dijo que que el representante Ramón Rodríguez Ruiz tiene plazo hasta el domingo para renunciar a su escaño o de lo contrario se le iniciará un proceso para destituirlo.

“No hay contestaciones claras y precisas”, dijo el Méndez sobre el caso de Rodríguez Ruiz, a quien se le imputa haber agredido a una empleada de la Cámara en circunstancias que aún no están claras.

A Rodríguez Ruiz se le imputa haber golpeado a una empleada en el rostro, haber empleado a personas a cambio de que le devolvieran parte del sueldo pagado y haberle achacado a un exempleado un donativo político supuestamente falso.





El legislador negó las imputaciones que se le hacen y aseguró que no existe ninguna investigación en su contra.

El representante llevó a una conferencia de prensa el martes pasado a la mujer que supuestamente fue su víctima, y esta dijo que el legislador "no tiene que ver" con los hechos de violencia denunciados.

“Yo hice declaración jurada de los hechos, que sí ocurrieron, pero el representante no tiene que ver con los hechos. Quiero que me dejen en paz”, dijo la mujer.

Méndez pidió a la supuesta víctima de Rodríguez Ruiz, Soniel Torres Suárez, “que diga quién la agredió. Si lo dice, se acaba este asunto. No hay contestación a esta pregunta. Eso me convence a mí, que el representante tiene mucho que explicar”.



Méndez indicó que si Rodríguez Ruiz “no renuncia el próximo domingo, esperaremos el informe del investigador Ernie Cabán. Luego ese informe será enviado a la Comisión de Ética. Si no ha renunciado, se activará la Comision de Ética, que hará una recomendación al cuerpo. Si aun así no ha renunciado, comenzaremos un proceso de residenciamiento”.

Rodríguez Ruiz fue expulsado del caucus del PNP en la Cámara luego de que el gobernador Ricardo Rosselló, varios legisladores del PNP y el presidente de la Cámara pidieran la renuncia del legislador a su escaño.

Rodríguez Ruiz, por su parte, insistió en que no dejará el escaño.

“ No voy a renunciar al escaño y voy a continuar”, dijo el representante. “Yo no he sido acusado de nada…este servidor no tiene nada que ver con el incidente de violencia doméstica”.



Reiteró que las otras acusaciones (aparentes irregularidades en donaciones y por supuestamente pedir parte de sueldos a empleados que buscaban un contrato en la Cámara) son “totalmente falsas”.