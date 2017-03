Cómo ayudará a los comerciantes locales de Puerto Rico el cobro del impuesto IVU a ventas por Internet

"Las empresas como Amazon ya no podrán usar el pretexto de que al no tener tiendas en Puerto Rico, no cobran el impuesto", dice el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la isla.

San Juan (Internews Service y EFE). El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Puerto Rico, Antonio 'Tony' Soto Torres, afirmó este lunes que el cobro del Impuesto de las Ventas y Uso (IVU) a las ventas por Internet busca frenar la desigualdad competitiva que existe ente las pequeñas y medias empresas con las grandes compañías que hacen ventas por Internet.

"El Proyecto de la Cámara 849 pretende darle una herramienta adicional al Departamento de Hacienda (DH) para que pueda cobrar el IVU en las ventas por Internet”, explicó el legislador.

Soto denunció la desigualdad competitiva entre las empresas que tienen base local o empresas pequeñas que operan en Puerto Rico y tienen que cobrar el IVU y las que hacen sus transacciones a través de Internet y no cobran el impuesto, aunque ya están requeridas en ley para hacerlo.

Los legisladores creen que con la aprobación de la medida captarán alrededor del 80% del mercado de ventas por Internet, hasta afinar detalles y recoger el 20% adicional.

Además, la legislación propuesta tiene el doble propósito de que Hacienda tenga la información de toda la mercancía que es tributable y que se vende en Puerto Rico y que las compañías se conviertan en agentes retenedores del Gobierno a través de un acuerdo.

La subsecretaria de Hacienda, Roxana Cruz Rivera, expresó la necesidad de corregir lo relacionado a las compras por Internet a estos comercios y así obtener ganancias adicionales.



La funcionaria aseguró que la intención del proyecto de la Cámara es semejante con los esfuerzos del Departamento de Hacienda de aumentar la captación del IVU mediante el uso de la tecnología.

Así mismo, Cruz Rivera aseguró que la propuesta "abre las puertas a que las empresas que no cobran el IVU, se sienten a negociar y se conviertan en agentes retenedores".

"Ya no tendrán pretexto"

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto ha explicado que el proyecto atiende el reclamo de las pequeñas y medianas empresas locales (PYMES), quienes han expresado estar en desventaja competitiva con grandes compañías.

"Las empresas como Amazon ya no podrán usar el pretexto de que al no tener tiendas en Puerto Rico, no cobran el impuesto", afirmó Soto Torres, quien aclaró que la medida no propone el cobro de un nuevo impuesto.

"Se supone que la empresa esté cobrando el IVU, pero para ser más competitivo no lo hace. Lo que procuro es darle al gobierno el poder de llegar a acuerdos con las compañías", aseguró.

Soto Torres planteó que la meta final del proyecto es que las compañías determinen llegar a un acuerdo con Hacienda para cobrar y remitir el pago.

"Con ello, sería menos oneroso para las empresas, al no tener que hacer reportes mensuales y anuales, sobre las ventas y fechas que se hicieron las transacciones, a fin de que Hacienda proceda con el cobro", explicó.



