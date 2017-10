“Vamos a salir de esto mucho mejor que antes", dice la tenista Mónica Puig en su visita a Puerto Rico

La campeona olímpica de tenis puertorriqueña Mónica Puig llegó este lunes a la isla junto con la rusa María Sharapova y trajo ayuda para las personas necesitadas tras el paso del huracán María por Puerto Rico.



En una conferencia de prensa a su llegada, Puig dijo que “no nos estamos viendo en circunstancias lindas y felices, pero lo único que puedo traer es la esperanza de que vamos a mejorar. Estas cosas se pueden pasar con ganas, amor y cariño”.



publicidad

La tenista, ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, es una de las figuras deportivas más prominentes y queridas en la isla por su hazaña.

Llegó a Puerto Rico tras haber recaudado más de 140,000 dólares para los damnificados de María a través de una campaña en la página de crowdfunding YouCaring y con un cargamento de linternas, radios a energía solar, estufas portátiles a gas con sus cilindros de gas propano, miles de unidades de insulina, teléfonos preparados y alimentos.



Puig y Sharavopa, la ex número uno del mundo, visitaron el Hospital de Niños San Jorge y el municipio de Loíza.

“Vamos a salir de esto mucho mejor que antes y vamos a ser un Puerto Rico más fuerte. Siempre me emociono cuando aterricé en Puerto Rico, no reconocía al Puerto Rico de antes y me puse muy triste. Pero vi una bandera de Puerto Rico al viento y pensé que vamos a salir de esto. Vamos a encontrar esa fuerza y mejorar”, dijo la tenista acompañada por Sharapova.

Puig dijo que se encontraba en China cuando pasó María por Puerto Rico el pasado 20 de septiembre y “lo primero que pensé fue en mi familia. Después vi las fotos y videos y me sentía con mucha impotencia y triste. Y cada vez que me preguntaban por Puerto Rico en alguna entrevista me ponía a llorar. Pero ahora estoy jugando para Puerto Rico, para llevarles esperanza”.



publicidad







Además, pidió “mucha paciencia, porque la ayuda viene. Hay que tener fe, cuando se tiene fe, la esperanza crece. Hay que mantener una mente positiva. Mucha gente quiere ayudar a Puerto Rico (…) Hasta en China. Puerto Rico puede llegar a ser una isla más bella que antes. Puerto Rico nunca para de querer a los boricuas”.

Puig viene de caer por 6-3 y 7-5 ante la alemana Carina Witthhoeft en la final del Abierto de Luxemburgo.