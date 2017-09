"Sr Presidente, madure y lidere", le piden a Trump después de su ataque a la alcaldesa de San Juan

Comenzó el lunes con el cantante Marc Anthony pidiéndole que cerrara la "maldita boca", y continuó el sábado con la disputa con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Mandar a callar al presidente Trump ha sido el tema de la semana.

El motivo: el primer mandatario ha sido más activo en Twitter que enviando con celeridad los insumos que necesita Puerto Rico después del devastador paso del huracán María.

La alcaldesa de San Juan señaló que era necesaria más ayuda para la reconstrucción de su ciudad y otras poblaciones puertorriqueñas y afirmó "nos están matando" a lo cual Trump contestó iracundo con un ataque desde su red social predilecta: "Quieren que les resuelvan todo".

A mediodia del sábado comenzaron a circular una cantidad de críticas a los mensajes de Twitter de Trump, y la primera de ellas fue la respuesta de Lin Manuel Miranda quien le vaticinó que irá directo al infierno por juzgar a la alcalde.

Casi una hora después de los comentarios de Trump, la ex candidata presidencial Hillary Clinton twitteó el apoyo al alcalde de San Juan: "No dejes que nadie te haga sentir sola", escribió. "Estamos contigo y Puerto Rico."



Esta foto se ha vuelto viral, donde se muestra al presidente jugando golf mientras la alcaldesa está con el agua a la cintura, sumergida literalmente en las labores de rescate.



La senadora por California Kamala Harris expresó su respaldo en Twitter: Nuestros hermanos y hermanas en Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses que necesitan nuestra ayuda. Estoy con la alcalde de San Juan @CarmenYulinCruz.





El periodista Nate Silver, editor jefe de ESPN FiveThirtyEight y corresponsal especial de ABC News, se pregunta si hay alguna explicación racional a los ataques del primer mandatario y concluye que éste no controla sus impulsos y esa situación empeora cuando se siente desafiado por mujeres y minorías.



So, it totally fits the pattern that Trump is attacking the mayor San Juan. She challenged him and she's a woman (and Hispanic, obviously.) https://t.co/DJ2mZQixU9 — Nate Silver (@NateSilver538) September 30, 2017

El periodista Dan Rather, quien fuera ancla de noticias en CBS por 24 años, le escribió un mensaje largo a Trump en Facebook que comienza criticando su actitud con la alcaldesa.

"Discúlpeme, señor presidente, pero su ataque en Twitter esta mañana contra la alcaldesa de San Juan... no sólo está muy por debajo de la dignidad de la oficina que ocupa. Falla incluso la prueba más básica de humanidad"

y finaliza

"Lo que Puerto Rico necesita ahora no es retórica, sino ayuda, no una respuesta torpe, sino la precisión y competencia que esperamos de nuestro gobierno. No creo que "culpar a la víctima" es lo que los estadounidenses esperan de su presidente"





El escritor de terror y ciencia ficción Stephen King también reprobó al presidente Trump:

"Donald Trump, el maestro de la auto-felicitación. Su foto debe estar al lado de NARCISISTA en el diccionario, "King twitteó el sábado.





El senador demócrata por Nueva Jersey Bob Melendez viajó a Puerto Rico a inspeccionar personalmente los daños y le dice al presidente: "Madure y lidere".





El anfitrión de MSNBC, Joe Scarborough, dijo que el presidente estaba equivocado al atacar a la alcalde de San Juan por "liderazgo incapaz" en medio de los esfuerzos de recuperación de huracanes en Puerto Rico: "Un liderazgo incapaz se escondería en un club de campo de golf mientras sus compatriotas estadounidenses están sufriendo y muriendo. Ella no está haciendo eso. Usted está"



Poor leadership would be hiding at a country club golfing while fellow Americans are suffering and dying. She's not doing that. You are. https://t.co/N4wJg5nrGQ — Joe Scarborough (@JoeNBC) September 30, 2017