Santa Isabel (Puerto Rico) después del paso del huracán María: últimas noticias

Actualizado: Viernes 22 a las 11:59 pm CT

Qué se sabe

Reportes del Nuevo Día dados a conocer esta viernes indican que el malecón de Santa Isabel quedó destrozado tras el paso del huracán María, pero no se ofrecen más detalles.

El medio también informó que el Servicio Nacional de Meteorología extendió el aviso de inundaciones hasta las 5:45 pm y de vigilancia de inundaciones repentinas en la Isla hasta las 8 pm por las lluvias. En esta alerta está incluido Santa Isabel.

“Algunas áreas están experimentando inundaciones, incluyendo: San Juan, Ponce, Arecibo, Yauco, Fajardo, Guayama, Coamo, Jayuya, Adjuntas, Santa Isabel, Canóvanas, Sabana Seca, San Sebastián, Naranjito, Humacao, Mayagüez, San German, Lajas, Hatillo y Peñuelas”, según un informe de la agencia meteorológica citado por Endi.com.

El mayor peligro es que los suelos ya están saturados de agua.

Por otro lado, El Vocero.com informó este miércoles que se había abierto un refugio para personas con necesidades especiales en un área aledaña al hospital municipal. Ese día se reportaban 200 personas refugiadas, pero no se han dado a conocer nuevas actualizaciones, ya que aún no se ha restablecido el servicio telefónico en la zona.

Aquí algunos videos que fueron compartidos en las redes sociales el 20 de septiembre que ya daban cuenta de la inundación en esta área. Entre ellos está el de un tío del beisbolista Juan Carlos Correa Jr, jugador de los Astros de Houston.



Still no news from my family! Santa Isabel #PuertoRico flooded due to the beach overflowing. #HurricaneMaria #PrayForPuertoRico 🙏🏼 pic.twitter.com/qNxR6PEC6I