Incertidumbre arropa a yaucanos que perdieron su hogar por María

YAUCO.- “Lo que es del río, el río lo viene a buscar”. Con esas palabras, la septuagenaria Ana López Roca demostró su determinación para abandonar la vivienda que alquila desde hace varios años en la urbanización Luchetti de Yauco, localidad que con el paso del huracán María quedó sepultada bajo las aguas del río Coayuco.

“Esto lo van a cerrar. Estamos esperando a FEMA para saber que nos toca”, agregó la mujer que tomaba un descanso de empacar sus pertenencias. Sus cosas no sufrieron muchos daños, pero no pueden decir lo mismo sus vecinos en la comunidad.





Por sendas crecidas del río Coayuco, entre los días 20 y 21 de septiembre, Pablo Roura Ortiz fue uno de los que perdió todo. A los dos días del paso del desastre, el joven ni siquiera podía abrir la puerta de su casa por la montaña de lodo que bloqueaba el acceso.

Fueron cuatro pies de agua los que invadieron su residencia, explicó, mientras caminaba por la urbanización donde permanecerá hasta que obtenga alguna ayuda gubernamental que le permita establecerse en un espacio seguro.

Las opciones, hasta el momento, confirmó el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres Ortiz, dependerán de la distribución que haga el gobierno central de Puerto Rico de los $48 millones que aprobó el Congreso de los Estados Unidos para el programa federal Disaster, que se nutre de fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal, específicamente, de la Oficina de Desarrollo y Planificación Comunitaria de los Estados Unidos.





“Es el gobierno el que va a ser custodio de ese dinero y va a distribuirlo entre las comunidades, a través de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. Al menos, el municipio ya contrató una firma de ingenieros y constructores para que hagan unos estudios hidrológicos y culturales de toda la urbanización”, esbozó el ejecutivo municipal, quien reveló que en mapas yaucanos del año 1930, se puede observar que esta vez el río rompió por donde iba su curso original. Es decir, previo a la existencia de la urbanización Luchetti (1966) y la empresa Bananera Pagán (1992).

Esta ‘nueva’ cuenca, relató, atraviesa la bananera, ubicada entre los barrios Jácanas y Barinas, y provoca que con lluvias mínimas se vuelva a inundar la carretera PR-2, vía principal entre el suroeste y sureste del país.



“Manejar esta situación requerirá de un proyecto multimillonario, que incluya gaviones y canalización”, abundó el alcalde.

Por otra parte, según explicó el vicepresidente de la Junta de Planificación (JP) del Gobierno de Puerto Rico, José Luis Valenzuela, este desastre se atribuye –principalmente– a que cuando se construyó la urbanización aún no existían mapas de zonas inundables en la isla. Los mismos, sostuvo, surgieron a partir de 1978 cuando Puerto Rico entró al programa de zonas inundables de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

“Es una historia que prácticamente se ha repetido en todo Puerto Rico”, puntualizó añadiendo que por este desastre el Gobierno volverá analizar las regulaciones de construcción vigentes.

¿Y qué pasaría con la empresa de plátanos y guineos (Bananera Pagán)?, le inquirió Univisión Noticias.

“Las actividades agrícolas están permitidas dentro de los valles inundables. Lo que está prohibido son las estructuras permanentes como residencias”, respondió Valenzuela, en total desconocimiento de que en medio de los cultivos bananeros de Yauco hay una residencia estilo hacienda, habitada por el dueño del prolífero negocio, Juan Caraballo Pagán, quien, según la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, es un recurrente donante del PNP.



El mismo lugar, supo este medio, fue utilizado en varias ocasiones por el pasado alcalde de Yauco –ahora senador– Abel Nazario Quiñones y el exgobernador Luis Fortuño, ambos del Partido Nuevo Progresista (PNP), por motivos político-partidistas.

“Tuve muchas fiestas allí, gratuitas. Eran actividades de pueblo como las hacía en todos los barrios”, admitió Nazario Quiñones.

Sobre este asunto, comunicó Valenzuela, estará investigando próximamente. Asimismo, comentó que la JP indagará porqué el pasado alcalde de Yauco -ahora senador- Abel Nazario Quiñones, ubicó el cuartel conjunto de la Defensa Civil y Policía Municipal de Yauco en la misma zona, susceptible a inundaciones por cauce mayor.

Pese al optimismo expresado por funcionarios del Municipio y del Estado, en cuanto a soluciones y respuestas prontas para los residentes de Luchetti y el sector El Tendal, propietarios de la zona descartan aceptar sus recomendaciones u otra ayuda. Según dicen, las familias afectadas por lluvias torrenciales de hace más de una década aún hoy no ven el desenlace que el exalcalde, Abel Nazario Quiñones, les prometió. Una de ellas es Elena Santiago Ríos, residente de la calle uno del sector El Tendal, quien aseguró que Nazario Quiñones nunca la reubicó en un hogar seguro.

Por otro lado, José Mattei Rodríguez señala que lo que se necesita es la limpieza del río, que la urbanización Luchetti está segura y el verdadero problema son otras residencias localizadas en la calle Santo Domingo, la comunidad Chichamba en El Tendal, las casas en Barinas abajo y Cambalache.



“Todo me da a entender que hay un interés con estos terrenos”, pronunció enojado.

“A mí me dejan mi casita allí, a mí no me importa. Nosotros volvemos y las reconstruimos”, concluyó.

Univisión Noticias solicitó copia de los planos de construcción de la urbanización Luchetti al director de la Oficina de Registro de la Propiedad en Yauco, José Luis Álvarez, y al director regional de la Oficina de Gerencia de Permisos en Ponce, ingeniero Iván López Onna. En ambas instancias se comunicó que de eso “no queda nada”.