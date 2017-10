El capitán Allan Steigleman es parte del equipo de médicos del barco. Su especialidad es la oftalmología, es el único en el buque. Esta no es su primera misión, pues ya ha viajado a Guatemala y El Salvador en labores humanitarias. Cree que lo que pasó en Puerto Rico es bastante serio y que la reconstrucción tomará su tiempo. Uno de los pacientes que atendió este miércoles le mostró un video de su casa, con varias ventanas rotas por los vientos de María. "Ella me contaba que mucha gente se quiere ir a Estados Unidos, que no se quiere quedar en la isla". Foto: David Maris | Univision

0 Compartir