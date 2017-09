Extranjeros en Puerto Rico viven con pavor la llegada del huracán María

Algunos optaron por buscarse hoteles fuera de la capital porque no pudieron conseguir habitaciones para pasar el huracán.

Miles de residentes extranjeros en Puerto Rico se refugiaron el martes en hoteles de la isla y casas de amigos ante la llegada inminente del huracán María, que se acerca a Puerto Rico como un ciclón de potencial catastrófico con vientos máximos sostenidos de 160 mph.

"No me quiero ni imaginar lo que viene. Todos me dicen que es lo peor", dijo Mary Pires, una turista inglesa de 22 años en San Juan.

San Juan vive bajo la amenaza de que el ojo del ciclón María azote la capital puertorriqueña cuando aún no se ha repuesto del paso hace dos semanas de Irma, que lo hizo por el noreste tras un desvío en el ultimo momento.

"Espero que ahora pase igual", indicó.



A su vez, Dieter Heizer, un jubilado alemán residente en Puerto Rico desde hace cuatro años, indicó que ha dejado su vivienda, en zona inundable, en Dorado -cerca de San Juan- para trasladarse a un hotel en Bayamon, ya que en San Juan ya no había habitaciones "pero ya no hay aquí tampoco. Me iré a casa de unos amigos en el barrio de Santurce".

"En mis 70 años de vida nunca había vivido dos huracanes y además tan seguidos. Es terrorífico. Confío en que todo se quede en fuertes vientos. La casa me da igual, eso es recuperable. Mi vida no", indicó.

Heizer indicó que informará al consulado de Alemania en San Juan de donde se encuentra.

Por su parte, Jerry Farrs, un jubilado estadounidense de 69 años, señaló que cuando "llegan estos momentos hay que ponerse en manos de quien uno crea. No queda otra, pareciera que es el fin del mundo. Claro que tengo miedo".



Farrs señaló que se alojará en un hotel, pero en las afueras por la ocupación plena de los que están en el centro de San Juan.

En este sentido, explicó que el hotel les mantiene informados en todo momento de que es lo que hay que hacer.



El "potencialmente catastrófico" huracán de categoría 5 en la escala de vientos Saffir-Simpson se aproxima hoy a las Islas Vírgenes y Puerto Rico con vientos máximos sostenidos de 160 mph, según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

María, que tocó tierra anoche en la isla caribeña de Dominica causando importantes daños, se encuentra a 150 millas al este de Santa Cruz, en las Islas Vírgenes estadounidenses.

Se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad de traslación de 10 mph y su ojo pasará por Puerto Rico a las 2:00 de la tarde del miércoles aunque las condiciones del tiempo se comenzarán a deteriorar esta misma tarde y van a empeorar durante la noche y madrugada.



La última vez que Puerto Rico sufrió un huracán de categoría 5 fue el ciclón San Felipe de 1928, el más violento y devastador que haya azotado a la isla jamás.

San Felipe, cuyo recuerdo aún evoca horror en los ancianos que estaban vivos en esa época, mató a unas 312 personas en Puerto Rico, dejó medio millón de damnificados, barrió toda edificación a su paso, incluyendo casi 25,000 viviendas, y generó pérdidas por 50 millones de dólares.

El último gran huracán que pasó por Puerto Rico fue Georges, en 1998, y llegó a la isla como un huracán de categoría 3 que dejó pérdidas de más de 2,000 millones de dólares, tres muertes directas y nueve indirectas, 33,000 residencias destruidas y 3.8 millones de personas sin electricidad.