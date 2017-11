Empleado de la AEE que da informes sobre la restauración eléctrica de Puerto Rico se convierte en fenómeno en Facebook

Un operador auxiliar de la Central San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Jorge Bracero, se ha convertido en un fenómeno en Facebook, donde ya suma más de 9,000 seguidores que siguen sus informes sobre los trabajos de recuperación del sistema eléctrico, consejos y mensajes esperanzadores en medio de la crisis provocada por el huracán María.

Bracero, quien hace 12 años labora en la AEE, publica diariamente informes de la situación de la energía eléctrica en Puerto Rico como las tareas asignadas a diario a las brigadas de reparación y dónde van a estar trabajando, estado de las unidades generadoras y de la red de distribución eléctrica, especialmente en el área metropolitana de San Juan.



Desde que comenzó en esa tarea sus seguidores han aumentado considerablemente y lo obligaron a abrir un Fan Page para no estar utilizando su perfil personal.

“Como estuve usando mi página personal para dar esta información, y ahora entre friends y followers totalizan 13k usuarios, lo mejor es que nos pasemos a este Fan page creado con el propósito de seguír informando de una manera mas efectiva”, dice el empleado de la AEE en su página.

Un típico post de Bracero ofrece el listado de las unidades generadoras de electricidad que están funcionando, cuántos megavatios están generando, cuál es la demanda eléctrica de la isla y explica en qué se están concentrando las brigadas de reparación.





Por ejemplo, ante la desesperación de los ciudadanos que no ven movimiento de los trabajadores de la AEE en sus barrios, explica que pueden estar trabajando en las líneas de transmisión y distribución lejanas a las residencias pero que “la brigada que tal vez esta a unas millas de tu hogar esta también en una posición que te beneficia a ti”.

También ofrece consejos como recordarles a los ciudadanos que deben dejar entrar a los empleados de la AEE a las propiedades que necesiten para acceder al sistema y así poder repararlo, o informar de la existencia de los famosos “bolsillos”.

Un “bolsillo” es un sector sin electricidad dentro de una zona que tiene el servicio y Bracero exhorta a los ciudadanos a “adoptar un bolsillo” y reportarlos porque la AEE les está dando seguimiento.



“Se ha estado regando el 'adopta un bolsillo'. Esta es una herramienta real. Sí funciona y se está monitoreando oficialmente. Si la luz llega a media área de tu urbanización o resulta que son 3 casas o algo similar del mismo sitio. Si estas en un bolsillo. Utiliza este método para ayudarnos a encontrarte”, explica Bracero.





Sus seguidores, a su vez, comparten con él fotos de postes partidos o líneas eléctricas en el piso y su ubicación.

A 48 días del paso del huracán María, que destruyó el sistema eléctrico de Puerto Rico, la mitad de los municipios de la isla, 39, están totalmente a oscuras, y los restantes 39 tienen electricidad solo en algunos sectores.

La AEE no sabe decir cuántos clientes, comerciales o residenciales, tienen electricidad al día de hoy.

La sensibilidad de Bracero le permite llevar tranquilidad a los cientos de miles de ciudadanos desesperados por la falta de energía eléctrica.

“La luz va a llegar. No va a ser desespero todo el tiempo. Parece que no hay avance, pero sí lo hay. Sí he visto brigadas haciendo su trabajo, mucho más rápido”, señala Bracero, quien dice que tardó 10 días en poder ver a su madre en Trujillo Alto tras el azote de María.

Cuando no publica información, Bracero se disculpa porque ha cumplido turnos, en algunos casos, de 16 horas.

Esta interacción ha hecho que el empleado de la AEE se convierta en un fenómeno similar al de la meteoróloga Ada Monzón, quien se convirtió en una de las voces más fiables, queridas y seguidas por el público puertorriqueño antes y durante las emergencias de los huracanes Irma y María.