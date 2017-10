El exbeisbolista Carlos Delgado ayuda a alimentar Aguadilla, su pueblo natal en Puerto Rico

AGUADILLA, Puerto Rico.- Convocados por el beisbolista Carlos Delgado, decenas de aguadillanos se levantaron temprano este sábado para esperar en una larga fila frente a la Casa Juan Bosco, en el casco urbano de su municipio.

Lejos de darse cita a un evento deportivo, todos llegaban para sobrevivir. Han pasado tres semanas y media desde que el huracán María destruyó gran parte de su pueblo, y todavía muchos no tienen cómo hacer compras y alimentar a sus familias.

"No hay nada aquí en Aguadilla", lamentó Rosa Negrón, una residente del sector La 15 que asistió al evento. "Te digo sinceramente: aquí en Aguadilla no han traído ni agua".

Más de un centenar de aguadillanos esperaron varias horas para recibir paquetes de comida del beisbolista, quien nació en ese municipio y los distribuyó a través de su fundación Extra Bases.



Bajo una ligera lluvia que pronto cedió, aguadillanos esperan para recibir suministros tras el paso del huracán María. Juan Alicea / Univision

"Esto hace falta", aseguró Sonia Crespo González, una residente de Villa Nueva que hizo la fila desde temprano junto a su hija. "No tenemos agua. Han ido en dos ocasiones a Villa Nueva (a llevar suministros), pero cada vez que le toca a uno no hay nada. No están repartiendo agua tampoco. Es un caos".

Además de dos galones de agua, la fundación de Delgado les regaló galletas de soda, jugos, arroz, jamón y atún. "Esto ahora mismo es una bendición. Él es una bendición", dijo Crespo González.

Conocido como el mejor jonronero que ha tenido Puerto Rico en las Grandes Ligas, Delgado también es querido en su pueblo por su labor humanitaria. A través de su fundación, el atleta da clínicas de béisbol, recauda fondos para causas benéficas y abrió un parque para niños.



En 2006 se ganó el Premio Roberto Clemente por sus contribuciones a la comunidad.

"Este es mi pueblo y yo tengo un compromiso moral con ellos", dijo el beisbolista a Univision Noticias.

Para Delgado, era importante ayudar directamente a los sectores más vulnerables de su pueblo: "Sabemos que algunas de las comunidades aquí en el cerro en Aguadilla fueron de las más afectadas. Obviamente me llena poder ayudar. Uno ha sido bendecido y es importante ayudar a quien no las tiene todas consigo ahora, ayudar a levantarlo", afirmó.

Aunque la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) estableció un centro de suministros en el municipio de Aguadilla, algunos residentes lamentaron que no tienen manera de llegar a ese oasis, localizado en la zona de Las Cascadas.



Los aguadillanos recibieron arroz, jugo, agua, galletas, jamón y atún. Juan Alicea / Univision

"¿Y el que no tiene carro y no puede caminar? Nos fastidiamos", dijo Negrón. "Estamos cogiendo agua de (el parque) El Parterre, que solo sirve para bajar el (toile). Estamos bien pillados aquí en Aguadilla".

Aida Méndez López, quien vive en el sector Cerro Reguero, aseguró que ha podido sobrevivir solo con la ayuda de sus vecinos. "No he podido ir (al oasis en Las Cascadas) porque no tengo transportación. Yo vivo en un cerro arriba", dijo.