El departamento de la Vivienda entregará en semana y media las escuelas que aún se usan como refugios

El secretario de la Vivienda de Puerto Rico, Fernando Gil, se comprometió a entregarle al departamento de Educación las poco más de 30 escuelas que aún están funcionando como refugios para personas que perdieron sus hogares a causa del huracán María, para que los estudiantes regresen a clases.

"Es una meta bien fuerte", dijo Gil, refiriéndose a que para el lunes 27 de noviembre espera haber trasladado a todos los refugiados de las 35 escuelas que aún funcionan como refugios.

“Esto lo que nos da también es tiempo de repensar de cómo reponernos de ese estado y una lección de que pasaremos por esta experiencia nuevamente", agregó Gil.





Según las últimas cifras oficiales, de este jueves 1,900 personas aún continúan viviendo en 51 refugios y 35 de ellos son escuelas.

Padres, madres, directores de escuelas, maestros y estudiantes de las escuelas públicas han reclamado al Gobierno de Puerto Rico ubicar en hogares dignos a los refugiados que no tienen adónde ir e incluso el gobierno federal se ha ofrecido a trasladarlos temporalmente a EEUU por la escasez de habitaciones en la isla. Del total de 1113 escuelas, 930 están abiertas, 44 no abrirán por daños severos y las mencionadas 35 funcionan como refugios. El resto, 104, no ha abierto o por daños que deben reparar o porque no tienen agua, que es el requisito esencial para abrir.

El programa de Asistencia de Refugio Transitorio de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) ofrece trasladar ida y vuelta a EEUU a los refugiados y pagarles alojamiento en hoteles a corto plazo, pero funcionarios dijeron que han encontrado poco interés de los damnificados a moverse del país.



Según el secretario de Vivienda, unas 70,000 viviendas fueron totalmente destruidas por el huracán María en Puerto Rico y decenas de miles más dañadas por el ciclón.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU ha instalado unos 10,000 toldos azules en residencias de toda la isla para cubrirles el techo y protegerlas de los elementos en lo que pueden ser reparadas de manera permanente.